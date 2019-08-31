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Dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çeken Oppo Reno 2 tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:38 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticileri dur durak bilmiyor. Oppo şimdi de Reno 2 isimli telefonu ile karşımıza çıktı. Oyuncular için özel olarak geliştirilen bir işlemci ile gelen Reno 2, kamerası ile de rakiplerine göz dağı veriyor. İşte Oppo Reno 2 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

Dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çeken Oppo Reno 2 tanıtıldı

Telefonda; 8nm üretim süreci ile üretilen Qualcomm Snapdragon 730G yonga seti yer alıyor. Gaming olarak isimlendirilen bu yonga seti 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 618 GPU ile geliyor.

8 GB RAM ile oldukça akıcı bir deneyim sunan telefonda 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran 2400×1080 piksel çözünürlüğünde.

Telefonun arka bölününde 48 Megapiksel f/1.7 + 8 Megapiksel geniş açılı + 13 Megapiksel 5x zoom + 2 Megapiksel kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 0.8 saniyede açılabilen 16 Megapiksellik kamera yer alıyor.

256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 20W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Yaklaşık olarak 500 dolardan satışa sunulacak olan telefon şimdilik sadece Çin’e özel olacak.

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oppo Oppo Reno 2

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