Dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çeken Oppo Reno 2 tanıtıldı

Telefonda; 8nm üretim süreci ile üretilen Qualcomm Snapdragon 730G yonga seti yer alıyor. Gaming olarak isimlendirilen bu yonga seti 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 618 GPU ile geliyor.

8 GB RAM ile oldukça akıcı bir deneyim sunan telefonda 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran 2400×1080 piksel çözünürlüğünde.

Telefonun arka bölününde 48 Megapiksel f/1.7 + 8 Megapiksel geniş açılı + 13 Megapiksel 5x zoom + 2 Megapiksel kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 0.8 saniyede açılabilen 16 Megapiksellik kamera yer alıyor.

256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 20W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Yaklaşık olarak 500 dolardan satışa sunulacak olan telefon şimdilik sadece Çin’e özel olacak.

iOS 13.1 Public Beta çıktı! İndir!



