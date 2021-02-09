Dostoyevski ve Anna’nın günümüzün aşıklarına ilham olacak muhteşem hikayesi!

Rus edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alan Dostoyevski, yaşadığı her duyguyu eserlerini yansıtmayı başaran nadir isimlerdendir. 50 yaşına yaklaşırken yaşadığı derin karamsarlık hissinini ikinci eşi Anna Grigoriyevna Snitkina’ya “Sanki bir suç işlemişim gibi bir çeşit sebepsiz hüzün ve keder içindeyim” sözleriyle açıklamıştı. Eşi Anna, Dostoyevski’in hem hayat arkadaşı hem de dostu olmayı başarmıştı. Hep birlikte ünlü yazar ve eşinin filmlere konu olacak aşk hikayesini araştırdık.

Dostoyevski, Ekim 1866’da çalışmalarını kağıda aktarması için henüz 20 yaşındaki Snitkina’yı işe alır. İlk görüşte aşk olmasa da, zamanla aralarında karşılıklı bir çekim belirir. Anna Grigorievna Snitkina, Dostoyevski’yi ilk gördüğü anı şu sözleriyle anlatmıştır: “Hiçbir şey Fyodor’la ilk kez karşılaştığımdaki zavallı görünüşünü tarif edemez. Kafası karışık, endişeli, aciz, yalnız, asabi ve neredeyse hasta gibi görünüyordu.”

Anna ile Dostoyevski birlikte çalışmaya başlayalı daha bir ay bile olmamışken, Dostoyevksi, aklına bir fikir geldiğini ve Anna adında bir kadına aşık olan yaşlı bir sanatçı hakkında bir roman yazmak istediğini söyler. Bu durumu Anna’ya sorar: “Böyle bir ilişki mümkün olabilir mi?” Anna ise olabileceğini ve gerçek aşkın görünüşe hapsedilemeyeceğini söyler Dostoyevski’ye.