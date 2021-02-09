Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dostoyevski ve Anna’nın günümüzün aşıklarına ilham olacak muhteşem hikayesi!

Dostoyevski ve Anna’nın günümüzün aşıklarına ilham olacak muhteşem hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 09.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dostoyevski ve Anna’nın günümüzün aşıklarına ilham olacak muhteşem hikayesi!

Edabiyat dünyasına kazandırdığı eserlerle klasikler arasına girmeyi başaran Dostoyevski ölümünün 140. yılında anılıyor. Çocukluğu zor şartlarda geçen Dostoyevski’nin eserleri kadar özel hayatına dair detaylarda merak ediliyor. Annesini tüberkülozdan kaybeden ve oldukça disiplinli bir okulda eğitim alan Dostoyevski sanat yönünü yıllar içerisinde açığa çıkartmayı başarmış. Peki Dostoyevski kimdir? Dostoyevski eserleri nelerdir?

Rus edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alan Dostoyevski, yaşadığı her duyguyu eserlerini yansıtmayı başaran nadir isimlerdendir. 50 yaşına yaklaşırken yaşadığı derin karamsarlık hissinini ikinci eşi Anna Grigoriyevna Snitkina’ya “Sanki bir suç işlemişim gibi bir çeşit sebepsiz hüzün ve keder içindeyim” sözleriyle açıklamıştı. Eşi Anna, Dostoyevski’in hem hayat arkadaşı hem de dostu olmayı başarmıştı. Hep birlikte ünlü yazar ve eşinin filmlere konu olacak aşk hikayesini araştırdık.

Dostoyevski, Ekim 1866’da çalışmalarını kağıda aktarması için henüz 20 yaşındaki Snitkina’yı işe alır. İlk görüşte aşk olmasa da, zamanla aralarında karşılıklı bir çekim belirir. Anna Grigorievna Snitkina, Dostoyevski’yi ilk gördüğü anı şu sözleriyle anlatmıştır: “Hiçbir şey Fyodor’la ilk kez karşılaştığımdaki zavallı görünüşünü tarif edemez. Kafası karışık, endişeli, aciz, yalnız, asabi ve neredeyse hasta gibi görünüyordu.”

dostoyevski

Anna ile Dostoyevski birlikte çalışmaya başlayalı daha bir ay bile olmamışken, Dostoyevksi, aklına bir fikir geldiğini ve Anna adında bir kadına aşık olan yaşlı bir sanatçı hakkında bir roman yazmak istediğini söyler. Bu durumu Anna’ya sorar: “Böyle bir ilişki mümkün olabilir mi?” Anna ise olabileceğini ve gerçek aşkın görünüşe hapsedilemeyeceğini söyler Dostoyevski’ye.

Dostoyevski sözlerine şöyle devam eder: “Kendini onun yerine koy. Farz edelim ki, o sanatçı, yani ben, sana aşık olduğunu itiraf ediyor ve senden karısı olmanı istiyor. Ne derdin?” Anna bir an bile düşünmeden: “Onu sevdiğimi ve hayatım boyunca seveceğimi söylerdim.” der ve üç ay sonra da evlenir aşıklar.

Evliliklerinin ilk yılları Dostoyevski’nin kumara olan düşkünlüğü nedeniyle zor geçer. İkisi kız olmak üzere toplam dört çocukları olur ancak yalnızca bunlardan iki tanesi hayata tutunur. Yine de çocukları olduktan sonra Dostoyevski’nin kumar bağımlılığı belli ölçüde azalır. Maddi sorunlar yaşamaya devam etseler bile Dostoyevski’nin ölümüne kadar mutlu bir şekilde yaşarlar.

Anna Grigorievna Snitkina ünlü yazar ile aralarındaki aşkı ve hatıralarını “Fyodor Dostoyevski” isimli kitapta anlatmıştır. Anna, kitapta ilk olarak 17 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaptığı Dostoyevski ile tanışmalarını anlatır. Sonrasında ise kocasına iyi gelmeye çalışan bir Anna görülür. İyi bir eş olmanın dışında; Suç ve Ceza, Kumarbaz, Karamazov Kardeşler gibi kitapların oluşum süreçlerinde de yer alıyor olduğu için, o süreçlere de değinir Anna. Birçok romanın, borçları kapatmak üzere yazılmış olduğundan bahseden Anna, bizleri bilmediğimiz bir Dostoyevski ile karşılaştırır.

DOSTOYEVSKI KİMDİR?

dostoyevski2

Dünya edebiyatının en etkileyici romanlarıyla tanınan ünlü Rus yazarlarındandır.1821 yılında Moskova’da dünyaya gelmiştir. Mühendislik okulunu başarıyla bitiren yazar, bir süre İstihkam Müdürlüğü’nde görev yapıp buradan istifa ederek ayrılmıştır. İstifasından sonra edebiyatla ilgilenen Dostoyevski,1846 yılında “İnsancıklar” isimli ilk kitabıyla büyük ilgi görüp beğeniler toplamıştır. Bu eserinden sonra yazdığı kitaplarıyla beklediği ilgiyi göremeyen yazar, politikayla ilgilenmeye karar vermesiyle birlikte, 1849 yılında bir komploya karıştığı iddiası ile tutuklanarak Sibirya’ya gönderilmiştir. Burada geçirdiği zor günlerinden sonra yazar 1859 yılında özgürlüğüne kavuşarak Petersburg’a yerleşmiştir. Artık özgür bir yaşam süren yazar, edebiyat dünyasına tekrar dönerek önemli eserleriyle kaldığı yerden devam etmiştir. Ustalığı ve canlandırdığı sağlam karakterleriyle hemen hemen bütün yazarların üzerinde büyük etki yaratmıştır. Hayatı boyunca sara hastası olan Dostoyevski, hastalığı sebebiyle 9 Şubat 1881 yılında hayatını kaybetmiştir.

DOSTOYEVKI ESERLERİ

dostoyevski3

İnsancıklar – 1846, Öteki – 1846-1978, Ev Sahibesi – 1951-1970, Beyaz Geceler – 1934-1983, Bir Yufka Yürekli – 1957-1985, Netoçka Neznanova – 1937-1964, Stepançikovo Köyü – 1948-1973, Ölü Bir Evden Hatıralar – 1946-1969, Ezilenler – 1957-1982, Yeraltından Notlar – 1973-1985, Suç ve Ceza – 1945-1984, Kumarbaz – 1941-1986, Budala – 1941-1985, Ebedi Koca – 1955-1984, Ecinniler – 1960-1984, Delikanlı – 1946-1985, Karamozof Kardeşler – 1940-1984, Amcamın Rüyası – 1868-1973, Bir Yazarın Günlüğü – 1975, Batı Çıkmazı: Puşkin Üzerine Konuşma – 1975

Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...Osmanlı padişahlarının burçları nelerdir? Fatih Sultan Mehmet hangi burçtur? İşte tarihe yön veren Osmanlı padişahlarının burçları...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
22.22 saat anlamı nedir?22.22 saat anlamı nedir?
Charlize Theron’un tahtını almıştı!Charlize Theron’un tahtını almıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Osmanlı döneminden günümüze taşınan bir hikaye! ‘Mangalda kül bırakmamak’ deyiminin ilginç öyküsü

‘Mangalda kül bırakmamak’ deyiminin Osmanlı’daki hikayesi

Kadın sünneti nedir? Hangi ülkelerde kadın sünneti yapılıyor? Kadın sünnetinde hangi yöntemler izleniyor?

Milyonlarca kadın buna maruz kalıyor! Kadın sünneti nedir?

Bir döneme damga vuran ve peçeli danslarıyla olay yaratan Mezdeke Grubu hakkında bilinmeyen detaylar!

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

22.22 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

22.22 saat anlamı nedir?

Paranormal olayların herkesi korkuttuğu tüberküloz hastanesi: Waverly Hills

Burada tedavi görmek cesaret ister! Paranormal olayların adresi

Titanik’in batışından atom bombalarına kadar geleceğe ilişkin birbirinden ünlü tespitleri olan 5 kitap ve yazarı!

Titanik’in batışı! Geleceği ön gören 5 kitap ve yazarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.