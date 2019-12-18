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Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

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İsveç'de bir grup göçmenin bir İsveçli gence saldırdığı ve üzerine idrarlarını yaptığı görüntüler ülkede tartışma yarattı. Mahkemelerin, suç işleyen göçmenlere ceza vermek yerine 'göçmen oldukları için ceza indirimine gittikleri' iddia ediliyor.

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

İsveç'te göçmen gençler tarafından yapılan saldırı ülke çapında tepki topladı.

Samhällsnytt gazetesi tarafından aktarılan habere göre, göçmenlerden oluşan bir grup, yakaladıkları İsveçli gence saldırdılar, üzerine idrarlarını yaptılar ve görüntüleri videoya kaydettiler.

Görüntülerde ayrıca, İsveçli gencin ağır hakaretlere de maruz kaldığı görülüyor.

Söz konusu saldırının tam olarak nerede yaşandığı belli olmasa da, gazeteye göre olay başkent Stockholm'de gerçekleşti.

Yaşanan saldırı İsveç kamuoyunda tepki çekerken, konuyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Öte yandan, yaşanan saldırı İsveç'te yaşayan göçmen kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılandı.

Saldırıyla ilgili paylaşımda bulunan yazar Luai Ahmed, "Tersine ırkçılık diye bir şey yok, yalnızca ırkçılık var.

İsveç tarihinde bir grup İsveçlinin bir göçmen çocuğa saldırıp üzerine idrarlarını yaparak filme aldığı herhangi bir olay yaşanmış mıdır? Hayır. Bu hayvanları atın, İsviçre'de yapacakları bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mira Aksoy da, "Öfkeden kaynıyorum, videodaki İsveçli çocukla birlikte acı çekiyorum. Siz politikacılar ne yaptığınızı anlıyor musunuz? Bu aşağılıklar ülkeden çıkarılmalı. Yaş fark etmez, gidecekler" paylaşımında bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "Bunun için minnettar olmalı çünkü bir İsveçli olarak kültürü yok ve onların (saldırganlar) toplumdaki bu yardımı olmadan yapamaz" dedi.

Çizgi roman yazarı 'I Fablernas Land' ise konuyla ilgili hazırladığı karikatürde İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve kabine üyelerini bir kürsüde halkın üzerine idrarlarını yaparken resmetti.

Son dönemde özellikle Kuzey Avrupa'da 'tahakküm suçu' olarak adlandırılan bu saldırılar, genellikle göçmenler tarafından işlenen ve aşağılama amaçlı şiddet eylemlerini işaret ediyor.

Konuyla ilgili gazete tarafından yayınlanan rapora göre, yaşanan çok sayıda şiddet olayına rağmen İskandinav mahkemelerinde 'tahakküm suçu' konusu hala bir tabu halinde.

İddia, mahkemelerin suçlulara ceza vermek yerine göçmen oldukları için ceza indirimine gittikleri yönünde.

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Anahtar Kelimeler:
isveçli genç göçmen idrar

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