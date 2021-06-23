Dövme sildirme kaç seans sürer? Dövme sildirme işlemi sonrası yara oluşur mu?

Dövme sildirme, dövmenin rengine göre, dövme silen lazer cihazlarıyla silinir. Dövmeyi yapan kişinin ne kadar profesyonelce bir uygulama yaptığı ve dövmenin rengi çok önemlidir. Dövme sildirme işleminde koyu renkler genelde tedaviye daha iyi sonuç vermektedir. Kırmızı, yeşil ve sarı gibi renklerde başarı şansı daha düşük olmaktadır.

Dövme silme işleminde uzmanlığı olan bir dermatologa gidildiğinde, eğer renkler uygunsa ve doğru bir uygulama olduysa bir kaç seansta silinmektedir.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?

Dövme ve kalıcı makyaj silinebilir. Dövme veya kalıcı makyaj, vücudun değişik yerlerine yapılmış olabilir. Renkleri uygun olan dövmelerde ve profesyonel uygulamalarda dövme silme işlemi başarıyla sonuçlanmaktadır.

Zor olan bölgeler de var. Mukozanın çok ince olduğu bölgelerde uygulanan dövme ve kalıcı makyaj silme işlemi daha zor olur. Buna genital bölgelere uygulanan dövmeler verilebilir. Buradaki dövmeleri silinmesi biraz daha zor olmaktadır.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Dövme silme işlemi, dövmenin büyüklüğüne ve rengine göre, 10 dakikadan başlayıp saatlerce sürebilir. El üstünde veya omuzda yapılan küçük şekiller, ortalama 15-30 dakika sürmektedir.

Sırt bölgesinde bulunan büyük yada sayısı fazla olan dövmelerde silme işlemi 1-1.5 saat sürmektedir. Dövmeyi silmeden önce o bölgeyi anestezik bir maddeyle yada enjeksiyonla uyuşturmak gerekir.

DÖVME RENGİNİN DÖVME SİDİRLME İŞLEMİNE ETKİSİ NEDİR?

Dövme sildirmede renkler önemlidir. En rahat silinebilecek renkler siyah, lacivert, kahverengi ve koyu renklerdir.

Daha açık olan sarı, yeşil, kırmızı, turuncu, mavi gibi renklerde dövme silme işlemi biraz daha zorlaşabilir. Koyu renklerde başarı şansı yüzde 99 yüzde 100 oranındayken açık renklerde başarı oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişmektedir.

DÖVME SİLMEDE SEANS SAYISINI NELER ETKİLER?

Dövme silme seans aralığı dövmenin hangi bölgede olduğuna ve rengine bağlıdır. Derinin daha ince olması veya kalın olması seans sayısını etkileyebilir. Ayrıca koyu renkli dövmelerde daha kısa sürede sonuç alınırken açık renkli dövmelerde seans sayısı uzayabilmektedir.

Dövmenin ne kadar profesyonelce yapıldığına bağlı olarak da seans sayısı değişmektedir. Dövme silme seansları ortalama 3-10 seans arası sürmektedir.

DÖVME TAMAMEN SİLİNİR Mİ?

Dövmeler doğru şartlarda ve profesyonel ellerde yapıldıysa, genelde yüzde 80 ve yüzde 100 arasında geçmektedir.

Ama renkli olmayan bir maddeye doğru olmayan bir madde enjekte edildiyse, o zaman dövme silme işleminde başarı şansı yüzde 50'ye düşmektedir.

DÖVME SİLME İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dövme sildirme işleminden sonra, o bölgelerde kabuklanma, bazen kanama ve yaralar olmaktadır. Hastaya o doğrultuda nemlendiriciler ve cilt onarıcılar önerilmektedir. Bu dönemde o kabukların daha çabuk yenilenmesi veya yaranın daha çabuk iyileşmesi için, ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması gerekir.

Bazı kişiler ağrı ve acı yaşayabilir. Bu durumda ağrı kesiciler önerilebilir. Ayrıca lazer uygulanan bölgelerin bronzlaşmaması ve güneşe maruz kalmaması gerekir.

DÖVME SİLDİRME İŞLEMİNDE KİŞİ ACI HİSSEDER Mİ?

Dövme silme işlemi, lazer cihazıyla uygulanmaktadır. Bu lazer cihazının ışıkları, derin tabakalara kadar nüfuz edebilmektedir. Çünkü dövme, esasen renkli maddenin derinin derin tabakasına etki etmesidir. Lazer ışıkları derin tabakalara kadar inebildiği için, biraz ağrılı ve acılı bir işlem olmaktadır.

Dövme büyük bir bölgedeyse, o bölgeyi anestezik bir maddeyle uyuşturmaktayız. Uygulamadan sonra genelde bir kaç haftaya kadar o bölgede kabuklanma olabilir.

