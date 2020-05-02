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Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya'da, kızları H.E.'yi (14) taciz ettiğini iddia eden baba ve oğlu tarafından dövüldükten sonra yaşamını kaybeden 'Ares' isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Ares, kafeteryada baba ve oğlu ile oturuyor. Bir süre sonra da ikiliyle birlikte kafeteryadan çıkıyor. Dayak olayının, bu görüntülerden bir saat sonra yaşandığı tahmin ediliyor.

Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafeteryada, reklam anlaşması bahanesiyle randevu veren V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise kaçtı. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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TACİZ VE ŞANTAJ İDDİASIYLA...

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, Özdemir'i, kızları H.E.'yi mesajla taciz ettiği ve uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığı için dövdüklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, 19 Şubat günü, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Şehmuz Özdemir'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baba ve oğlunun yargılaması sürerken, Ares ile olay gecesi buluştukları kafeteryadaki görüntüler ortaya çıktı. Darp olayından bir saat öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, Ares, baba ve oğlu ile oturuyor. K.E. bir ara Ares'e bardak uzatıyor. Ardından da birlikte kafeteryadan çıkıyorlar. (DHA)

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Şehmuz Özdemir, TikTok, ares,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iddiaları doğruysa su testisi su yolunda kırılmış
sakın oh olsun anlamı cikarmayin söylediklerimden. Eger bu sekilde gizli görüntü çekip, kızı bu sekilde taciz ettiyse su testisi su yolunda kırılmış diyorum. Iddialar yalansa da en ağır biçimde failler cezasini çeksin.
O BABA VE OGUL ŞİMDİ SERBESTMİ KALDI BU AFTA..EGER BUNLARIDA SERBEST BIRAKTIYSANIZ ALLAHIN GAZABINDAN KORKUN
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