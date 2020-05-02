Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafeteryada, reklam anlaşması bahanesiyle randevu veren V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise kaçtı. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TACİZ VE ŞANTAJ İDDİASIYLA...

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, Özdemir'i, kızları H.E.'yi mesajla taciz ettiği ve uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığı için dövdüklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, 19 Şubat günü, sabaha karşı yaşamını yitirdi.