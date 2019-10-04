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Down sendromlu Yasin Soyalp'e keçili terapi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ailesinin hayvanlara karşı ilgi duyduğunu fark ettiği 12 yaşındaki down sendromlu Yasin Soyalp, dedesinin kendisi için aldığı keçilerle vakit geçirip adeta onlarla terapi görüyor.

Sakarya Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencisi Yasin Soyalp‘in dedesi, hayvan sevgisinin çocukların öz güvenlerinin artması ile sosyal beceri ve empati yeteneklerinin gelişmesine katkı sağladığı düşüncesiyle iki keçi satın aldı. Fırsat buldukça ailesi tarafından Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’ndeki çiftliğe getirilen Yasin, zamanla sayıları 20’ye ulaşan keçilerle vakit geçiriyor. Yasin, isim verdiği keçileri besliyor, kucağına alarak seviyor ve onları taklit etmekten hoşlanıyor. 12 yaşındaki down sendromlu Yasin Soyalp, dedesinin çiftliğinde keçilerle zaman geçirerek adeta terapi görüyor.

2 KEÇİYLE BAŞLADIK ŞİMDİ 20 KEÇİ OLDU

Baba Mehmet Soyalp, oğlunun hayvanlara olan ilgisini dışarı çıktıklarında hayvanlardan kaçmak yerine onlara yaklaşmasıyla fark ettiklerini söyledi. Bunun üzerine köyde yeri olan dedesinin Yasin için iki keçi aldığını aktaran baba Soyalp, “2 keçiyle başladık, şimdi sayıları 20 oldu.” dedi.

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