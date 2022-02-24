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Down sendromlular Gülen Yüzler Kafe'de iş hayatına adım attı

24.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesinin açtığı kafede servis elemanı olarak çalışan 8 down sendromlu, hem sosyalleşiyor hem de özgüven kazanıyor - Sosyal Tesisler Genel Müdürü Zerrin Palancı: - "Gelen misafirlerden de çok ciddi, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailelerden ise evin düzene girmesi, çocukların kendi işlerini kendileri yapıyor olması, anne babaya yapılan yardımların, desteklerin artması gibi konularda da çok güzel geri dönüşler alıyoruz"

YETER ERDİNE - Malatya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürüttüğü proje kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan Gülen Yüzler Kafe'de çalışan 8 down sendromlu servis elemanı, hem sosyalleşiyor hem de iş hayatına katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Servis elemanı eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlayan 8 down sendromlu, maaş alarak hayatlarını kazanmanın özgüveni içinde sosyalleşiyor.

Atölyede el emeği göz nuru tablo ve vazolar da yapan kafenin çiçeği burnunda çalışanları, bunlarla kafeyi süslüyor.

Down sendromlu çalışanlara, iletişim becerileri, hijyen ve mutfak eğitiminin verildiği kafeteryada, müzik ve enstrüman eğitimi de planlanıyor.

Kafenin güler yüzlü servis elemanları, müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, down sendromlu bireyler ve ailelerinden kafenin açılması yönünde talepler aldıklarını ve bu talebe sosyal belediyecilik ilkesi temelinde cevap verdiklerini söyledi.

Kafeyi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açtıklarını dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Gülen Yüzler Kafe'yi açarken burada çalışan, ikramda bulunan, bu işin hizmetini götürenlerin de down sendromlu kardeşlerimiz olmasına dikkat ettik. Özgüvenlerinin gelişmesi, iş yapabilmenin hazzını, mutluluğunu tatmaları istedik. Kafe, bölgemizde ilk ve tek olması anlamında hem bölgemize hem şehrimize bir rol model olma vasfını koruyor. Down sendromluların gelip kahvelerini içmeleri, satranç oynamaları, günlerini güzel bir şekilde geçirmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, buradaki sosyal aktivitelere katılmaları, ailelerine daha fazla yük olmamaları noktasında hem down sendromlu çocuklarımız için hem aileleri için hem de toplumun sosyal anlamdaki entegrasyonu ve barışı için çok önemli girişim olmuştur."

Gürkan, kafede 8 çalışanın istihdamının yanı sıra, burada vakit geçirmek için 23 down sendromlu bireyin kafeye geldiğini, bu uygulamanın ailelerinin rahatlatılmasına büyük katkı sunduğunu ifade etti.

- Ailelerden ciddi olumlu dönüş alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Genel Müdürü Zerrin Palancı da 8 down sendromlu dışında bir de eğitmenlerinin olduğunu, çocukların iki vardiya halinde çalıştığını anlattı.

Kafeyi açmadan önce ailelerle yaptıkları görüşmelerde çocukların Kovid-19 salgını döneminde sosyal hayatta, ev yaşantılarında geriye gittiklerini öğrendiklerini belirten Palancı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kafe ile çocuklar sosyalleşiyor, eğitim alıyorlar, el becerilerini geliştiriyor. Gelen misafirlerden de çok ciddi, olumlu geri dönüşler alıyoruz Ailelerden ise evin düzene girmesi, çocukların kendi işlerini kendileri yapıyor olması, anne babaya yapılan yardımların, desteklerin artması gibi konularda da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocukların hayatına ne katabiliriz, kazandırabiliriz, bunun da çabası içerisindeyiz. Küçük bir atölye yaptık, burada el becerilerini geliştiriyoruz, bu kafenin içinde duvarlara yaptığımız süslerin, koyduğumuz vazoların hepsi çocukların el emeği göz nuru, dolayısıyla çok kıymetli."

Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkanı Nursel Vardı ise çocukların nefes alabileceği, diğer bireylerle kaynaşıp sosyalleşebileceği, beşeri ilişkilerinin güçleneceği ve özgüvenlerinin oluşabileceği bir alan oluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür etti.

Kafe çalışanlarından Mehmet Karadayı (16), kafeyi çok sevdiğini, işine hevesle geldiğini ve müşterilere çay, kahve servisi yaptığını, pasta, kurabiye sunduğunu, tost verdiğini anlattı.

Şeyma Polat da (20) çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Doğa Kazancı (21) ise kafede pastayı süslediğini, çay yapıp sunduğunu, arkadaşlarını ve yöneticilerini çok sevdiğini belirtti.

Mehmet Karadayı'nın babası Yasin Karadayı da down sendromlu çocuk babası olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "İlerisini düşünmemek kaydı ile şu an çok iyi ama bizden sonra ne olur, onu düşündüğümüz zaman hüzün veriyor. Mehmet sosyaldi ama burada daha da sosyalleşti, daha bir huzurlu, isteyerek geliyor, çalışıyor, ona katkısı çok büyük, bulunmaz bir fırsat oldu." diye konuştu.

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