Doya Doya Moda All Star’da eleme olacak mı? 26 Mart Doya Doya Moda hafta finali

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün 13.15’de ekranlara geliyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Umut Eker ve Seray Sever yer alıyor. İzleyiciler ise bu haftaki programda eleme olup olmayacağını merak ediyor.

DOYA DOYA MODA HAFTA FİNALİNDE ELEME OLACAK MI?

Geçen haftaki final gününde açıklama yapan Seray Sever, yarışmada eleme olmayacağını duyurmuştu. Yarışmacıların toplam puanları ise sezon sonunda açıklanacak. Ancak, Seray Sever ani bir kararla eleme yapılabileceğini ve yeni yarışmacıların programa dahil edilebileceğini de eklemişti. Bugünkü programda eleme yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Doya Doya Moda hafta finali bugün saat 13.15'te TV 8 kanalında izleyici ile buluşacak. Birinci olan isim program sonunda açıklanacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

Betül Böçkün,

Özde Karacan,

Su Baher,

Emel Başkan,

Ferdanur Başaran,

Birben Coşkun,

Rümeyse Buyuran



