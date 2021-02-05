MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

05.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 5 Şubat Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar 'idolüm benim' konseptiyle jüri karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 5 Şubat Cuma Doya Doya Moda sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi ve kolyenin sahibi ise toplam 112 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Doya Doya Moda haftanın finalinde Bahar Candan şoku yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan Selin ve Bahar eleme potasına çıktı. Eşit puanda oldukları için iki yarışmacı da elendi.

bahar

Doya Doya Moda’da bu hafta erkeklerde ise eleme yapılmadı. Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şartHatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart
Aralarında hiç Netflix yapımı yok! Şampiyon belli olduAralarında hiç Netflix yapımı yok! Şampiyon belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Bikini altı olay oldu! Cesur tercih

Bikini altı olay oldu! Cesur tercih

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Diğer Haberler

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'dan bikinili pozlar!

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı'dan bikinili pozlar!

Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı: Hayatımın en garip günüydü

Enes Batur takipçisinin isteğini kırmadı: Hayatımın en garip günüydü

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin İstanbul paylaşımına beğeni yağdı

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin İstanbul paylaşımına beğeni yağdı

Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Ünlü çift dünyaevine girdi!

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.