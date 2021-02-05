Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi ve kolyenin sahibi ise toplam 112 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Doya Doya Moda haftanın finalinde Bahar Candan şoku yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan Selin ve Bahar eleme potasına çıktı. Eşit puanda oldukları için iki yarışmacı da elendi.

Doya Doya Moda’da bu hafta erkeklerde ise eleme yapılmadı. Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı.



