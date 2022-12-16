Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda BİRİNCİSİ KİM? İşte haftanın FİNALİ PUAN DURUMU!

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da bugün final günü. Bugün yapılacak olan son puanlamaların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda edecek. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...
Doya Doya Moda'da elenen isim bugün verilecek son puanların ardından belli olacak.
16 Aralık 2022 Doya Doya Moda haftanın birincisi de açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez