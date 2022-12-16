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  4. Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda BİRİNCİSİ KİM? İşte haftanın FİNALİ PUAN DURUMU!

Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda BİRİNCİSİ KİM? İşte haftanın FİNALİ PUAN DURUMU!

16.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı var. Yarışmacılar bugün en iyi kombini yaparak en yüksek puanı almak için mücadele edecekler. Bir kişi kolyenin sahibi olurken, bir kişi de yarışmaya veda edecek. Peki, Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda BİRİNCİSİ KİM? İşte haftanın FİNALİ PUAN DURUMU...

Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda BİRİNCİSİ KİM? İşte haftanın FİNALİ PUAN DURUMU!

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da bugün final günü. Bugün yapılacak olan son puanlamaların ardından bir kişi kolyenin sahibi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda edecek. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim bugün verilecek son puanların ardından belli olacak.

Doya Doya Moda'2

16 ARALIK 2022 DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM?

16 Aralık 2022 Doya Doya Moda haftanın birincisi de açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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