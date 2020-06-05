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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 5 Haziran Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 21:46 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 5 Haziran Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 5 Haziran Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 5 Haziran Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Su Baher, Melika Aslan, Emel Başkan ve Gamze Eroğlu oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Doya Doa Moda'da bu hafta elenen isim, Melika Aslan oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Son iki güne girdiği diyaloglarla damga vuran Sündüz Durmaz, büyük bir sürprize imza atarak altın kolyenin sahibi oldu. Sündüz'ün hemen ardından Hanzade geldi ve 2. oldu.

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