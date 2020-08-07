Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 7 Ağustos Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Rabia oldu. Aradaki 1 puan farkla bilekliğin sahibi olma hayallerine veda eden Nur, hayal kırıklığı yaşadı.

7 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

7 Ağustos Cuma günü ekrana gelen haftanın finalinde, piknik şıklığında yarışan yarışmacılar içinde Doya Doya Moda'da elenen isim Sanaz oldu.

Eleme potasına kalan isimler Sabiha, Birben, Rümeysa, Sanaz ve İma ni olurken,Doya Doya Moda'da eleme tarihinin en kalabalık potası yaşandı.

7 AĞUSTOS DOYA DOYA MODA'DA YARIŞMACILAR KAÇ PUAN ALDI?

Birben: 20

İmani: 24

Sanaz: 20

Nur: 26

Rabia: 33

Sabiha: 23

Rümeysa: 19

