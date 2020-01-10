MAGAZİN
  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Ocak Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 10 Ocak 2020 Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 10 Ocak Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Ocak Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftanın birincisi Sündüz Durmaz oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi belli oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim ise Merve Karabul oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

1- Emel Başkan

2- Neslihan Sevim

3- Merve Karabul

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Yaren Medin

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!
Ebru Polat kendi fotoğrafını öptü!Ebru Polat kendi fotoğrafını öptü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doya doya moda, doya doya moda kim gitti, doya doya moda kim elendi, doya doya moda birincisi, doya doya moda 10 ocak cuma sonuçları, doya doya moda hafta birincisi, doya doya moda kim kazandı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 10 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Ebru Polat kendi fotoğrafını öptü!

Ebru Polat kendi fotoğrafını öptü!

Hande Erçel'den annesi için duygusal mesaj: "Her gün daha da özlüyorum"

Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Eşinin ihanetini ve başkasıyla kaçtığını Esra Erol'un programında öğrendi!

İhaneti Esra Erol'un programında öğrendi!

Eşi başkasıyla kaçan 67 yaşındaki Kemal amcanın tapusunu Esra Erol kurtardı

Eşi başkasıyla kaçan 67 yaşındaki Kemal amcanın tapusunu Esra Erol kurtardı

Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Ünlü oyuncu yeni haliyle şaşırttı

Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimiyle şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.