Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Ocak Cuma sonuçları

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftanın birincisi Sündüz Durmaz oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi belli oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmadan elenen ve Doya Doya Moda'ya veda eden isim ise Merve Karabul oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

1- Emel Başkan

2- Neslihan Sevim

3- Merve Karabul

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Yaren Medin

