Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında ve nereli? All Star’a dâhil oldu

Elif Nil Elden’in, Uğurkan Erez'den aldığı yorum, o döneme damgasını vurmuştu. TV8 'in sevilerek izlenen yarışması Doya Doya Moda'da İstanbul sokaklarındaki adresi Bakırköy olan yarışmacılar, iş toplantısı konsepti ile jüri karşısına geçmişti. Birbirinden şık kombinlerle yine rekabeti bol bir güne imza atan 7 kadının kolye mücadelesi kıyasıya devam etti.

Yaptığı kombinlerle adeta izleyenleri büyüleyen Elif Nil Elden, yeniden katıldığı bu zorlu rekabette yine birincilik için yarışacağını söylemişti…

Doya Doya Moda’nın eski programlarına katılan Elif Nil Elden, 15 Şubat 2021’de programa Fatma'nın yerine katılmıştı. Elif Nil Elden, o günün arkasından yarıştığı haftalarda performansını yükselterek, birinciliği de önemli bir farkla kazanmıştı.

İlk ve ikinci sezonun yarışmacılarından oluşan Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı Elif Nil Elden oldu. 26 Nisan tarihinde ilk kez Doya Doya Moda All Star’da yarılan Elif Nil Elden, grafik tasarım bölümünde öğrencilik yaptığını açıklamıştı…

Günü ikinci sırada tamamlayan Elif Nil Elden, aksesuarları ve kıyafeti ile dikkat çeken isimler arasına girmişti. Uğurkan Erez de kayıtız kalamayarak Elif Nil Elden'i yorumlarıyla mutlu etmişti.

‘SU GİBİSİN’

Yarışmada babacan tavırları ile herkes tarafından sevilen Uğurkan Erez, Elif Nil Elden’in podyuma çıktığı an itibarıyla itiraflar yağdırdı ve en sonunda 'Ne diyeyim ki... Su gibisin su diyorum' yorumunda bulundu.

Siyah elbisesinin üstüne palto tercihi yapan ve ona da eşarp detayı ekleyen Elif Nil Elden, toplamda 18 puan aldı ve günü ikinci sırada bitirmişti. Rakipleri tarafından da günün en şıkı seçilerek 500 Türk lirası ek bütçenin sahibi oldu.

Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil Elden, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından tacize uğradığını açıklamıştı. Elif Nil Elden, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Elif Nil Elden, sosyal medya hesabına bir kullanıcı tarafından cinsel içerikli mesajların geldiğini ifşa etti. Elif Nil Elden, erkek takipçilerinden sık sık bu tarz paylaşımlar aldığını fakat bir karşılık vermediği halde devamlı cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldığını açıkladı.