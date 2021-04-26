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Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında ve nereli? All Star’a dâhil oldu

26.04.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rümeysa'nın elenmesi ardından Doya Doya Moda’nın All Star yarışmasına dâhil olan Elif Nil Elden, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Ağrılı olan Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil Elden yüksek lisans yapıyor…

Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında ve nereli? All Star’a dâhil oldu

İlk ve ikinci sezonun yarışmacılarından oluşan Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı Elif Nil Elden oldu. 26 Nisan tarihinde ilk kez Doya Doya Moda All Star’da yarılan Elif Nil Elden, grafik tasarım bölümünde öğrencilik yaptığını açıklamıştı…

ELİF NİL ELDEN KİMDİR?

Doya Doya Moda’nın eski programlarına katılan Elif Nil Elden, 15 Şubat 2021’de programa Fatma'nın yerine katılmıştı. Elif Nil Elden, o günün arkasından yarıştığı haftalarda performansını yükselterek, birinciliği de önemli bir farkla kazanmıştı.

Yaptığı kombinlerle adeta izleyenleri büyüleyen Elif Nil Elden, yeniden katıldığı bu zorlu rekabette yine birincilik için yarışacağını söylemişti…

Elif Nil Elden’in, Uğurkan Erez'den aldığı yorum, o döneme damgasını vurmuştu. TV8'in sevilerek izlenen yarışması Doya Doya Moda'da İstanbul sokaklarındaki adresi Bakırköy olan yarışmacılar, iş toplantısı konsepti ile jüri karşısına geçmişti. Birbirinden şık kombinlerle yine rekabeti bol bir güne imza atan 7 kadının kolye mücadelesi kıyasıya devam etti.

Günü ikinci sırada tamamlayan Elif Nil Elden, aksesuarları ve kıyafeti ile dikkat çeken isimler arasına girmişti. Uğurkan Erez de kayıtız kalamayarak Elif Nil Elden'i yorumlarıyla mutlu etmişti.

Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında ve nereli? All Star’a dâhil oldu

‘SU GİBİSİN’

Yarışmada babacan tavırları ile herkes tarafından sevilen Uğurkan Erez, Elif Nil Elden’in podyuma çıktığı an itibarıyla itiraflar yağdırdı ve en sonunda 'Ne diyeyim ki... Su gibisin su diyorum' yorumunda bulundu.

Siyah elbisesinin üstüne palto tercihi yapan ve ona da eşarp detayı ekleyen Elif Nil Elden, toplamda 18 puan aldı ve günü ikinci sırada bitirmişti. Rakipleri tarafından da günün en şıkı seçilerek 500 Türk lirası ek bütçenin sahibi oldu.

Doya Doya Moda yarışmacısı Elif Nil Elden, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından tacize uğradığını açıklamıştı. Elif Nil Elden, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Elif Nil Elden, sosyal medya hesabına bir kullanıcı tarafından cinsel içerikli mesajların geldiğini ifşa etti. Elif Nil Elden, erkek takipçilerinden sık sık bu tarz paylaşımlar aldığını fakat bir karşılık vermediği halde devamlı cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldığını açıkladı.

Kadınların son günlerde çok zor bir dönemden geçtiğimi ve her alanda saldırıya uğradığını ifade eden Nil Elden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

““Bizler ekran önünde olan insanlarız diye her şeyi reva görüp yazıyorlar. Bunu yazanın da annesi, kız, kardeşi veya ablası olabilir. Kendilerine yapılmasını istemedikleri şeyleri nasıl olsa biz onlara erişemeyiz diye gayet rahat şekilde sergiliyorlar. Bugün bana yarın bir başkasına. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor artık. Kadın illa sokak ortasında ya da kuytu köşede fiziksel saldırı olunca adı taciz olmuyor. Siber zorbalık bu dönemin en kötü suçlarından biri ve muhakkak cezalandırılmalı. Ben sosyal medyadaki varlığımla insanları nasıl rahatsız etmiyorsam onlar da eşit şekilde bu hakkı bana tanımalı. Tacizlerin görüneninden çok görünmeyenleri de var. Sosyal medyada bunların başında geliyor. Birçok insan susuyor belki ama sustukça bunlar kendinde daha da fazla hak görüp aynı şekilde devam ediyorlar yaptıklarına”

Yaptığı açıklama kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan Nil Elden birçok kullanıcı tarafından destek gördü. Sosyal medyada kullanıcılar “taciz sadece fiziksel değil” başlığı altında Nil Elden’e destek oldu. Elden’in yaptığı çıkışın ardından sosyal medya birçok kadın kullanıcı uğradıkları cinsel içerikli mesajlara vurgu yaparak gündem yarattı. Kadınlar sosyal hayatın yanı sıra sosyal medyada da taciz ve hakarete ulaşan sözlerle karşı karşıya gelmesi sanat camiasında birçok kişi tarafından da daha önce söylenmişti.

Nil Elden söz konusu paylaşımlarıyla kendisini rahatsız eden kişiye dava açacağını da sözlerine ekledi.

Birbirinden tarz yarışmacıların kombinleri ile jüri karşısına çıktığı yarışmaya bugün katılacak olan Elif Nil'in kendine ait bir Instagram hesabı bulunmaktadır. Burada birbirinden çekici fotoğraflarını yayınlamakta ve takipçileriyle paylaşmaktadır. @elifnilelden adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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