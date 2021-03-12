Doya Doya Moda haftalık puan tablosu | Bu hafta kim birinci oldu?

Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı ve bu hafta Ceren Keskin, Birben Coşkun,Tuğçe Tosun gibi isimlerin yarıştığı Doya Doya Moda'da dün günün birincisi 57 puanla Elif Nil Elden olmuştu. Tuğçe Tosun ise 31 puanla son sırada yer almıştı. Doya Doya Moda haftalık puan tablosu bugünkü programın ardından belli olacak.

DOYA DOYA MODA HAFTALIK PUAN TABLOSU

Doya Doya Moda 11 Mart 2021 gününün günlük puan tablosu şöyle:

Elif Nil Elden: 20 + 18 + 19 = 57

Özde Karacan: 20 + 16 + 19 = 55

Rabia Ağca: 20 + 19 + 16 = 55

Birben Coşkun: 20 + 13 + 20 = 53

Ceren Keskin: 20 + 17 + 14 = 51

Ayça Mazlum: 19 + 11 + 16 = 46

Tuğçe Tosun: 10 + 15 + 6 = 31

Programın 8 Mart - 12 Mart haftalık puan tablosu ise bugün yayınlanacak bölüm sonrası belli olacak. Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 13:00'te TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

