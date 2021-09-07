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Doya Doya Moda kurgu mu? Umut Eker açık açık söyledi

07.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan'ın yakın dostu Umut Eker son olarak Doya Doya Moda'nın jüri üyesi olarak ekranda boy gösterdi. Eker yarışmayla ilgili kurgu iddialarına açık açık yanıt verdi.

Doya Doya Moda kurgu mu? Umut Eker açık açık söyledi

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu Tarz Benim ve Doya Doya Moda’nın jüri üyelerinden olan Umut Eker, Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Bize Kaldı programına katıldı.

Doya Doya Moda'nın bittiğini söyleyen Eker "Eğlenceliydi. Büyük beden moda anlayışı biraz daha farklı. Yorumlaması da zor. Bildiğin, ezberlediğin o moda anlayışından çok daha farklı" dedi.

"Jürisi olduğun Doya Doya Moda’da herhangi bir kurgu veya torpil var mıydı?" sorusuna ise Eker şu yanıtı verdi:

"Asla! Öyle bir dinamik oluşuyordu ki, ‘Ulan bunda bir kurgu mu var?’ diye düşündüğüm oluyordu. Ama gerçek bir rekabet var. İsimleri öyle bir yerleştiriyorlar ki, o isimler istenilen kaosu kurgusuz yaratıyor."


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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda
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