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  4. Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker: Tam sevişecekken...

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker: Tam sevişecekken...

17.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker konuk olduğu programda bomba açıklamalarıyla dikkat çekti. Eker açıklamasında "Tam sevişecekken aklıma içtiğim geldi" dedi.

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker: Tam sevişecekken...

Didem Soydan'ın yakın arkadaşı ve son dönemde Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Umut Eker YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Umut Eker sözünü hiç sakınmadı. Eker utandığı bir sarhoşluk anısını anlatarak "Yıllar önce o kadar çok içmiştim ki; bana her şeyi verdiler shot olarak. Ben en son ayran şişelerinde verilen shotlarla yolluk yapılmıştı. Sonra bir kızla fingirdiyorduk bana gel dedi; hiç tanımıyorum kızı. Abi gittim kıza, girdim eve kadının üzerine kustum. Kızı da hiç hatırlamıyorum" dedi.

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Umut Eker bir başka anısında ise "19-20'li yaşlarda bebek gibi çocuğum. Annemde kaldığım günlerden birinde annem soğuk diye bana içlik giydirdi. Çıktım evden o kadar içtim ki içliği unuttum. Gece devam ediyor bir kızla tanıştık. Kıza gittik sonra oturdum bir anda aklıma geldi; tam sevişmeye başlayacağız aklıma geldi içimde içlik var. Tansiyonum düşecek tuvalete gittim çıkardım ama ne yapacağım. Sonra kızın çöp kutusuna koydum" diyerek güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
youtube doya Doya Moda
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