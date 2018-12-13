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Dozerle ATM’yi yerinden söktüler

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Kuzey Victoria bölgesinde bir grup soyguncu bir inşaat aracıyla bir bankaya ait ATM'yi söktü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Avustralya’nın Kuzey Victoria eyaletindeki Tongala bölgesinde akılalmaz bir soygun gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen hırsızlar, bir dozer aracılığıyla bölgedeki bir bankanın önüne gitti. Gece yarısı yaşanan olayda hırsızlar inşaat aracını kullanarak bankanın önündeki ATM’yi söktü. Sadece birkaç saniye içerisinde ATM’yi parçalara bölen soyguncular cihazın içindeki nakit paraları çaldı.

Olay yerinden kaçan hırsızlar için Victoria polisi geniş çaplı arama başlattı. Yetkililer, “Alarmlar çalmadan önce birkaç balya para çalmayı başardılar. Daha sonra araçlarına atlayarak kaçtılar. Dozerin çalıntı olup olmadığını inceliyoruz” açıklamasını yaptı. Hırsızların ne kadar para çalıdığı konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya Dozer ATM soygun hırsız

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