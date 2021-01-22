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Dr. İlber Ortaylı: “İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın’’

22.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Dr. İlber Ortaylı: “İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın’’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi konferansa katılan Tarihçi Prof.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi konferansa katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yabancı dil bariyerinin kişinin sevdiği ve becerebildiği bir dille aşabileceğini söyledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yüksel ve öğretim elemanı Dr. Buket Çelik’in yaptığı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” isimli çevrim içi konferansa Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Konferansta konuşan Rektör Yıldız “Salgından dolayı artık aynı salonlarda bir araya gelemiyoruz. Bir araya gelemesek de bu süreç bizlere bu tür etkinlikleri gerçekleştirebilme ve anında birlikte olma imkânı da sağlıyor. Bu kapsamda ömrümüzü daha verimli, üretken kılabilmek adına hayat deneyimlerinizden hareketle aktaracağınız bilgi ve tavsiyeler akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için de kılavuz olacaktır. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Sevdiğiniz dilden başlayın
Prof. Dr. İlber Ortaylı, dil eğitimi denince ilk olarak akıllara İngilizce geldiğini ve kişinin İngilizceyi sevmiyorsa sevebileceği bir dille başlaması gerektiğini belirterek” “Size bir tek şey tavsiye edeceğim. Türkçeyi iyi bilen, Türkçe düşünen, hele Osmanlıca strüktürü kavrayan Latinceyi daha iyi öğrenir. Öğrenmeye başladığınız zaman bu örneği görürsünüz. Dolayısıyla yabancı dil bariyerini aşmak için illa İngilizceden başlamanıza lüzum yok. Hangi dili daha iyi becerebiliriz; bu Farsça olabilir, Latince veya başka bir Batı diliyle işe girişebilirsiniz. Bunlar önemli şeylerdir. Üniversiteliler her şeyden önce okumak, ders çalışmak zorundadırlar. Bu, hocaları da öğrencileri de kapsar. Bu demek değildir ki kanaatinizi belirtmeyeceksiniz, rey vermeyeceksiniz. Bazı şeyleri tenkit ve tasvip ettiğinizi göstermeyeceksiniz diye bir şey yok. Ama bunlarda ölçü olması şarttır. Çünkü münevver insana her şeyden önce yakışan tavırdır. Tavırdaki itidal, ölçü ve estetiktir. Buna sahip değilseniz sokaktaki kalabalıktan, devletin ve ailenizin yaptığı masraftan kâm alamamışsınız demektir. Vaktinizi değerlendirmek ve sıkıntılardan kurtulmak için lisan eğitimi almanız gerekiyor. Muhtelif diller öğrenebilirsiniz. İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın” dedi.
Prof. Dr. Ortaylı “El yazısını geliştirin. Bilgisayarla her yere gidemezsin. Doktorun röntgen cihazıyla gidememesi gibi. İyi tabip dağda bile teşhis koyan adamdır. Sizin her yerde laboratuvar ve röntgen cihazı bulmanız diye bir şey söz konusu değil. MR’sız da bir şeyleri bilmek zorundasınız bazen. Bunun gibi sizin de yazmanız gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dr. İlber Ortaylı: “İngilizceyi sevmiyorsanız sevebileceğiniz dille başlayın’’

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