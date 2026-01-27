Dr. Mehmet Öz isyan etti! 3,5 milyar dolarlık vurgunda Rus ve Ermeni mafyası izi

ABD’de sağlık sektörünü sarsan dev bir dolandırıcılık iddiası gündem geldi. Trump yönetimi tarafından Medicare ve Medicaid programlarının başına getirilen Türk asıllı doktor Dr. Mehmet Öz, organize suç örgütlerinin Amerikan sağlık sistemine sızarak milyarlarca dolarlık kamu kaynağını usulsüz şekilde ele geçirdiğini öne sürdü. Öz, özellikle Kaliforniya merkezli soruşturmalarda vurgunun boyutunun 3,5 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Trump yönetiminin, Kaliforniya'daki "sağlık dolandırıcılığı"na karşı kapsamlı operasyon başlattığı bildirildi. ABD'nin Medicare ve Medicaid programlarının başındaki Dr. Mehmet Öz, özellikle "Rus ve Ermeni mafyası"nın Amerikan sağlık sistemine sızarak milyarlarca dolarlık kamu kaynağını kötüye kullandığını savundu.

Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri Başkanı Öz, sosyal medya hesabından dün yayınladığı videoda federal makamların konuyla ilgili yoğun soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bazı doktorların organize suç örgütleriyle iş birliği yaparak dolandırıcılığı sistematik hale getirdiğini öne süren Öz, "Mafyalar adeta sistemi ele geçirmiş durumda. Doktorları yozlaştırdılar, dolandırıcılığı normalleştirdiler. Ölçeği o kadar büyük ki buna agresif bir şekilde son vermek zorundayız" dedi.

Öz ayrıca Trump yönetiminin vergi mükelleflerinin parasının çalınmasına göz yummayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Bu ayın başlarında Los Angeles'ta tedavi şansı olmayan hastalar için evde bakım programı hizmetlerine kayıtların son beş yılda yedi kat arttığı ortaya çıkmıştı. Öz bu artışın "doğal olmadığını" belirterek soruşturma başlatıldığını söylemişti.

İddialara göre organize suç örgütleri, kriterlere uygun olmayan hastaları ölmek üzereymiş gibi göstererek bu programlara kaydettirip hiç verilmeyen hizmetler için fatura çıkarıyor.

Bu yöntemle yalnızca Los Angeles bölgesinde 3.5 milyar dolardan (151 milyar TL) fazla kamu kaynağının usulsüz şekilde ele geçirildiği öne sürüldü.

Öz en az 100 doktorun, hastaları yanlış yönlendirerek 100 binden fazla Medicare numarasının dolandırıcıların eline geçmesine neden olduğunu iddia etti.