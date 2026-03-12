79 yıl önce bulunmuştu: Eski danışmandan şok sözler: "İnsan yapımı değildi"

Efsanevi Roswell UFO kazası, 1947’de New Mexico’da yaşanan olay, yıllardır tartışmalara konu oluyordu. Şimdi eski Pentagon danışmanı ve astrofizikçi Eric Davis, kazanın “yüzde 100 gerçek” olduğunu ve düşen aracın “insan yapımı olmadığını” iddia ederek tartışmayı yeniden alevlendirdi.

"İNSAN ÜRETİMİ DEĞİLDİ"

Davis, Amerikan Alchemy Podcast’teki açıklamasında, ikna edici bilgisini Apollo astronotu Ed Mitchell ve emekli Deniz Kuvvetleri Amiral Thomas Wilson’dan aldığı yüksek düzeyli brifinglere dayandırdığını söyledi. Davis, kazanın sadece bir hava balonu veya test aracı olmadığını vurgulayarak, “Bu, insan yapımı veya insan üretimi olmayan gerçek bir uzay aracıydı” dedi.

Kazayla ilgili en çarpıcı teorilerden biri, bir uzaylının kazadan sağ çıkarak hükümetin gözetimine alındığı yönünde. Davis, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığını söylese de olasılığı tamamen göz ardı etmediğini söyledi.

AÇIKLAMA GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Roswell hikayesi, 1947 Temmuz’unda Major Jesse Marcel’in Corona, New Mexico’daki bir çiftlikteki metalik enkazı incelemesiyle başladı. Başta ordu, düşen cismi bir uçan daire olarak açıklasa da, 24 saat içinde bu açıklama geri çekildi.

İddialara göre, gerçek UFO enkazı gizli bir tesise götürüldü ve dünya hala onun sırrını çözmeye çalışıyor.