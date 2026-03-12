Mynet Trend

Peluş bebeği ile gönüllere taht kurmuştu: İşte Punch'ın son hali!

Japonya’daki küçük maymun Punch, peluş oyuncağıyla dolaşırken viral olmuştu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaşananların zorbalık değil sosyal kuralları öğrenme süreci olduğunu aktardı ve Punch’ın durumu hakkında bilgi verdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Japonya’daki Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens’ta yaşayan küçük maymun Punch, elinden düşürmediği turuncu peluş oyuncakla dolaşırken çekilen videolarıyla dünya çapında viral olmuştu. Sosyal medyada milyonlarca kişi, minik primatın diğer Japon makakları tarafından dışlandığını düşündü.

Peluş bebeği ile gönüllere taht kurmuştu: İşte Punch ın son hali! 1

Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın asla ciddi bir saldırıya maruz kalmadığını ve yaşadığı “zorbalığın” aslında maymun topluluğu içinde hayatta kalma ve sosyal kuralları öğrenmesi için gerekli bir süreç olduğunu açıkladı.

OYUNUN KURALI BU!

Punch’ın hayatı, annesi tarafından terk edilmesiyle zorlu başlamıştı. Bakıcılar, ona sarılması için bir peluş oyuncak vererek kas gücünü geliştirmesini sağladı. Zookeeper Kosuke Kano, “Punch’ın maymun topluluğunun kurallarını öğrenmesi ve grubun bir üyesi olarak kabul edilmesi en önemli görevimiz” dedi.

Peluş bebeği ile gönüllere taht kurmuştu: İşte Punch ın son hali! 2

Şu an Punch, oyuncaktan uzaklaşmaya ve diğer maymunlarla etkileşim kurmaya başlamış durumda. Hatta zaman zaman diğer maymunların sırtına tırmanıyor ve ara sıra sarılmalar da alıyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, üç veterinerin günlük kontrolleriyle Punch’ın sağlığının iyi olduğunu ve hiçbir tehlike altında olmadığını belirtti.

