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Drift atarak yan yola girmeye çalıştı! Aracın şoförünü gören şok geçirdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 05:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da babasının arabasını alarak aşırı hız yapan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, drift atmak isterken faciadan dönüldü. Feci kazada araçta bulunan dört kişinin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

Drift atarak yan yola girmeye çalıştı! Aracın şoförünü gören şok geçirdi!

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 583. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 BN 834 plakalı otomobili evin önünde park eden baba, 14 yaşındaki oğlu A.C.'ye anahtarı eve bırakmasını istedi. A.C. arkadaşlarıyla birlikte arabanın anahtarını eve bırakmak yerine otomobille tur atmaya başladı.

14 yaşında ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen A.C. 3 arkadaşıyla birlikte hız limitini aşarak drift atmak istedi. El freni çekerek yan yola girmek isteyen A.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Olay esnasında otomobilde bulunan 3 kişi kaçarken sürücü A.C. otomobilin başında bekledi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazaya karışan otomobil ise olay yerinde çekici yardımıyla kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır drift

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