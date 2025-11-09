Drift atıp ceza yiyeceğini anlayınca kayıplara karıştı! Film gibi kovalamaca: Önce arabayla sonra yayan kaçtı

Olay gece yarısı eski sanayi sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde drift atan bir aracı gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Tofaş marka otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçarken, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

54 BİN 879 LİRA CEZA YAZILDI

Bir süre yaşanan kovalamaca da kaçamayacağını anlayan sürücü Tacin Mahallesi 1804 Sokak üzerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kayıplara karışırken trafik ekipleri araç plakasına ‘dur’ ihtarına uymamak, drift atmak gibi çeşitli maddelerden toplam 54 bin 879 lira ceza yazdı. Trafikten men edilen araç olay yerine çağırılan çekici marifetiyle otoparka çektirildi.

