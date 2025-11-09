Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Drift atıp ceza yiyeceğini anlayınca kayıplara karıştı! Film gibi kovalamaca: Önce arabayla sonra yayan kaçtı

Aksaray’da drift atarken polis ekiplerince fark edilen sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kayıplara karışan sürücünün kullandığı araç plakasına 54 bin 879 lira ceza kesildi.

Drift atıp ceza yiyeceğini anlayınca kayıplara karıştı! Film gibi kovalamaca: Önce arabayla sonra yayan kaçtı

Olay gece yarısı eski sanayi sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde drift atan bir aracı gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Tofaş marka otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçarken, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Drift atıp ceza yiyeceğini anlayınca kayıplara karıştı! Film gibi kovalamaca: Önce arabayla sonra yayan kaçtı 1

54 BİN 879 LİRA CEZA YAZILDI

Bir süre yaşanan kovalamaca da kaçamayacağını anlayan sürücü Tacin Mahallesi 1804 Sokak üzerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kayıplara karışırken trafik ekipleri araç plakasına ‘dur’ ihtarına uymamak, drift atmak gibi çeşitli maddelerden toplam 54 bin 879 lira ceza yazdı. Trafikten men edilen araç olay yerine çağırılan çekici marifetiyle otoparka çektirildi.

Drift atıp ceza yiyeceğini anlayınca kayıplara karıştı! Film gibi kovalamaca: Önce arabayla sonra yayan kaçtı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 Kasım 2025: Burçlar Aşk, İş ve Sağlıkta Neler Vaat Ediyor?9 Kasım 2025: Burçlar Aşk, İş ve Sağlıkta Neler Vaat Ediyor?
Tabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştuTabela çalındı, yenisi takıldı! Uzun fotoğraf kuyrukları oluştu

Anahtar Kelimeler:
Ceza trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.