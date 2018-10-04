Dua Lipa iç çamaşırlı pozuyla instagram'ı salladı!

Bitmeyen turneler, yorucu konser maratonları ve etkileyici sahne şovları, sağlıklı ve fit bir vücudu da beraberinde getiriyor.
Dua Lipa
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Bitmeyen turneler, yorucu konser maratonları ve etkileyici sahne şovları, sağlıklı ve fit bir vücudu da beraberinde getiriyor.
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Bunu en iyi örneklerinden biri pop yıldızı Dua Lipa!
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23 yaşındaki güzel şarkıcı, Los Angeles, California'daki otel odasında çekilmiş cesur bir pozunu paylaştı.
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Lipa'nın erkek arkadaşı Isaac Carew tarafından çekilmiş fotoğrafta güzel şarkıcı aynanın önünde iç çamaşırlerı ile poz vermiş.
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Dua Lipa'nın hayranları fotoğrafa kayıtsız kalmadı ve etkileyici kare kısa sürede 2 buçuk milyondan fazla beğeni ve on binlerce yorum aldı.
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Lipa'nın Instagram'da 19.1 milyon takipçisi bulunuyor.
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İngiliz şarkıcı, gelecek hafta En İyi İngiliz Şarkıcı dalında aday olduğu Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahne alacak.
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Dua Lipa, bu günlerde Los Angeles'ta yeni albümünün kayıtlarını gerçekleştiriyor.
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