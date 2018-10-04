MAGAZİN

Dua Lipa iç çamaşırlı pozuyla instagram'ı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı Dua Lipa, iç çamaşırları ile verdiği ayna pozuyla sosyal medyyayı salladı

Bitmeyen turneler, yorucu konser maratonları ve etkileyici sahne şovları, sağlıklı ve fit bir vücudu da beraberinde getiriyor.

Dua Lipa

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Bitmeyen turneler, yorucu konser maratonları ve etkileyici sahne şovları, sağlıklı ve fit bir vücudu da beraberinde getiriyor.
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Bunu en iyi örneklerinden biri pop yıldızı Dua Lipa!
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23 yaşındaki güzel şarkıcı, Los Angeles, California'daki otel odasında çekilmiş cesur bir pozunu paylaştı.
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Lipa'nın erkek arkadaşı Isaac Carew tarafından çekilmiş fotoğrafta güzel şarkıcı aynanın önünde iç çamaşırlerı ile poz vermiş.
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Dua Lipa'nın hayranları fotoğrafa kayıtsız kalmadı ve etkileyici kare kısa sürede 2 buçuk milyondan fazla beğeni ve on binlerce yorum aldı.
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Lipa'nın Instagram'da 19.1 milyon takipçisi bulunuyor.
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İngiliz şarkıcı, gelecek hafta En İyi İngiliz Şarkıcı dalında aday olduğu Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahne alacak.
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Dua Lipa, bu günlerde Los Angeles'ta yeni albümünün kayıtlarını gerçekleştiriyor.
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