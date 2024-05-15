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SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alınan polisler gözaltında! Çok konuşulacak gelişme: Sayı arttı...

15.05.2024 15:59
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Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve gözaltına alınan emniyet personelleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 4 kamu görevlisinin gözaltında olduğu duyuruldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Kaplan'ı gözaltına alan 3 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alınan polisler gözaltında! Çok konuşulacak gelişme: Sayı arttı...

Son dakika: Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 4 emniyet personelinin gözaltında olduğu duyuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gizli tanık S.S.’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

KAPLAN'I GÖZALTINA ALANLAR GÖZALTINDA

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'dan da çarpıcı bir iddia geldi. Kaplan'ın yakalandığı andan bir kareyi paylaşan Saymaz, paylaşımında "Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alan bu üçlü; Organize Şube’den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik (Ayaktaki takım elbiseli), Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan (yeşil tişörtlü) ve Komiser Ufuk Gültekin (beyazlı) gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

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EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

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3 POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

"ANAYASAL DÜZENENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.

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Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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