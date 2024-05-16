Futbolcunun eşi Kütahya'da yayalara çarptı! Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

Kütahya’da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih (71) ile eşi Yasemen Tokerim (64) otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tren Garı mevkisinde meydana geldi. Abdurrahman Kara Bulvarı’ndan Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kütahya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Tuğba Çolak idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih ile Yasemen Tokerim’e çarparak metrelerce sürükledi.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerince bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tuğba Çolak’ın Tokat Erbaasporlu 34 yaşındaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücü Tuğba Çolak ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





