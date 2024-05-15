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Yeni Kaledonya karıştı! Macron 'OHAL' ilan etti! TikTok yasaklanıyor, Fransa asker gönderiyor

15.05.2024 23:47
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda can kaybı yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'da 12 gün süreyle OHAL ilan etti. Diğer yandan Fransa'nın güvenliğini sağlamak için asker sevk edeceği ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağı belirtildi.

Yeni Kaledonya karıştı! Macron 'OHAL' ilan etti! TikTok yasaklanıyor, Fransa asker gönderiyor

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteriler can kaybı 4’e yükseldi. Protestolar sırasında 1 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği açıklandı.

MACRON, 'OHAL' İLAN ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise artan şiddet olaylarına karşı OHAL ilan etti. Cumhurbaşkanı Macron, güvenlik güçlerinin çabalarını takdir ederek, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi ve şiddetin sona erdirilmesi için kararlı olduklarını vurguladı. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile yaptığı toplantı sonrası OHAL karar alındığı belirtildi.

TİKTOK YASAKLANACAK

Yeni Kaledonya'da, OHAL yerel saatle 20.00'den itibaren 12 gün süreyle devam edecek. OHAL kapsamında, seyahat ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanacak.

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FRANSA ASKER GÖNDERİYOR

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, şiddet olaylarına sahne olan ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya asker sevk edileceğini bildirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.

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Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.

Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.

YENİ KALEDONYA'DA NE OLDU?

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Fransa yeni kaledonya
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