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Suikast girişimine uğrayan Slovakya Başbakanı Fico'nun hayati tehlikesi sürüyor! Saldırı anı ortaya çıktı! Defalarca ateş açmış

15.05.2024 22:49
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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında suikast girişiminde bulunuldu. 71 yaşındaki saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Fico'nun hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Diğer yandan silahlı saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın defalarca ateş ettiği görüldü. Olayın ardından korumalar tarafından yakalanan saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi.

Dünya, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan suikast girişimini konuşuyor. Başbakan Robert Fico, ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

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ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Başbakan'ın sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada ise suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı bildirildi.

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"YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico’nun Bansk Bystrica’da kaldırıldığı hastanede basın toplantısı düzenledi.

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Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico’nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico’nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.
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SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi. Görüntülerde, Cintula’nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico’ya defalarca ateş ettiği ve Fico’nun yere düştüğü görüldü.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula’nın sorgusu sırasında, “Hükümetin politikalarını beğenmiyorum” ve “Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?” dediği kaydedildi.

SALDIRININ SİYASİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da Fico'ya suikast girişiminde bulunan saldırganın 5 el ateş ettiğini belirterek, menfur olayın her yönüyle aydınlatılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Estok, saldırganın cumhurbaşkanı seçimi sonrasında bu eylemi gerçekleştirme kararı aldığını, "saldırının ilk bilgilere göre açıkça siyasi amaçlı olduğunu" bildirdi.

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FICO'NUN DİKKATİ ÇEKEN GÖRÜŞLERİ VE KARİYERİ

Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.

Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.

Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.

Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.

Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.

Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı. (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Slovakya suikast
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