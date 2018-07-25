MAGAZİN

Dua Lipa'nın dansı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Instagram yıldızı Shiggy, Drake'in yeni şarkısı In My Feelings ile dans ettiği görüntülerini #DoTheShiggy hashtag'i ile paylaşarak yeni bir akım başlatmıştı. Seksi şarkıcı Dua Lipa da bu akıma katılan ünlüler arasındaki yerini aldı

Dua Lipa'nın dansı olay oldu!

In My Feelings, Drake'in yeni albümünden bir şarkı ve daha çıkar çıkmaz herkesin diline dolanmaya başladı.

Şarkının listelerde yükselip sürekli dinlenir hale gelmesinin en büyük sebebi ise Instagram yıldızı Shiggy oldu. Her şey Shiggy'nin #DoTheShiggy hashtagıyla bir dans videosu paylaşmasıyla başladı.

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DUA LIPA'NIN VİDEOSUNA 'BEĞENİ' YAĞDI

Başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere Will Smith ve Ciara gibi ünlü isimlerden de Shiggy'nin dansına cevap gecikmedi.

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dua Lipa da bu akıma katılan ünlüler arasında.

Dua Lipa, Instagram hesabına, "KIKI DO YUH LUH ME?" notuyla dans ettiği videoyu paylaştı. Lipa'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
In My Feelings dua lipa

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