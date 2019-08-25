Dua Lipa ve Anwar Hadid dudak dudağa

Birlikteliklerini ilan eden dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Anwar Hadid tatile çıktı. İkilinin romantik anları objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz ay birlikteliklerini ilan eden Dua Lipa ile Gigi-Bella Hadid kardeşi model Anwar Hadid soluğu Malibu'da aldı. Sahilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.

Sörf kıyafetleriyle denize giren çift, bir süre sörf yaptıktan sonra serin sularda yüzdü.

Denizden çıktıktan sonra birbirlerini havluyla kurulayan ikilinin öpüştükleri anlar da objektiflere yansıdı.



Aşklarını artık saklamayan Lipa ve Hadid, sık sık birbirlerine sarılıp ateşli öpücükler verdi.



