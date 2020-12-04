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Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları olay oldu! 'Seks yapmadık'

04.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları olay oldu! 'Seks yapmadık'

Dua Lipa ve Miley Cyrus sosyal medyayı salladı. Miley Cyrus arkadaşı Dua Lipa'yı arzulayıp arzulamadığı sorusuna net yanıt verdi: Maalesef onunla seks yapmadım...

İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus birlikte bir şarkı çalışması yaptı. Miley Cyrus şarkının yayınlanmasının ardından ise bir dizi müstehcen fotoğraflarını paylaştı.

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Miley Cyrus, Instagram'da Dua Lipa ile öpüşürken çekilen pozlarına yer verdi.

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The Howard Stern Show'da sunucu Miley'e videolarda 'ikiniz seks yapıyorsunuz gibi' demişti. Miley Cyrus ise "Maalesef onunla seks yapmadım. Zaten Dua Lipa'ya karşı hiç 'ıslak rüya' sahibi olmadım" yanıtını vermişti.

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Paylaşımlardan sonra Miley'nin Dua Lipa için söylediği şu sözler yeniden gündeme geldi: "Dua Lipa'yı o kadar çok (...) istemiyorum. Sanırım onu bir arkadaş olarak çok iyi tanıyorum ve onun bir ilişkisi var."

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