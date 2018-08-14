Dua Lipa’ya geceliği 15 bin dolarlık villa

Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, bu akşam özel bir totelde vereceği konser için dün sabah Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı’nda karşılanan Dua Lipa, özel helikopterle kalacağı ve konser vereceği otele geçti.

Antalya’nın Serik ilçesinde özel bir otelde sahne alacak olan 23 yaşındaki Dua Lipa ve ekibi, geceliği 15 bin dolarlık bir villaya yerleşti.

Genç isim Instagram hesabından otel odasında ve sahilde çektiği fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi.





