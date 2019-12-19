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Dualshock 4 bu aksesuar ile daha kullanışlı!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 4’ün kontrolcüsü Dualshock 4 için yeni aksesuarını tanıttı. Bu aksesuar ile Dualshock 4’e ekstra tuşlar atayabiliyorsunuz.

Dualshock 4 bu aksesuar ile daha kullanışlı!

Sony, PlayStation 4 için yeni aksesuarlar üretmeye devam ediyor. Xbox cephesinin Elite kontrolcü hamlesine karşılık veremeyen Sony, bugün DS4 için yeni bir aksesuar tanıttı. Dünyanın tartışmasız en rahat kontrolcüsü olan Xbox Elite serisinde bildiğiniz gibi arka bölümlerde ekstra tuşlar yer alıyor.

Bu tuşları Xbox One üzerinden dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Özellikle The Witcher 3 gibi aksiyon/RPG türünde oyunlarda ellerinizi analoglardan kaldırmadan oynama imkanı sunan bu arka tuşlar şimdi de DS4’e geliyor.

Sony, bu tuşları yeni bir gamepad ile sunmak yerine en mantıklısını yapıp aksesuar ile sunuyor. DS4’lere takılan bu aparat sayesinde arka bölüme iki adet tuş ekleniyor. Bu tuşları OLED ekran üzerinden dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Toplamda 16 farklı tuş atama imkanı sunan bu aksesuar sayesinde, parmaklarınız analogdan kaldırmadan oyunları rahat bir şekilde oynayabileceksiniz.

3.5mm kulaklık girişine de sahip olan bu aksesuar, 14 Şubat 2020 tarihinde 29.99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Özellikle Cyberpunk 2077’yi PlayStation 4’te oynayacak olanların bu aparatı mutlaka satın almasını tavsiye ediyoruz.
Türkiye’de 200 TL civarında satışa sunulmasını beklediğimiz DS4 Back Button Attachment, PlayStation 5’in kontrolcüsü hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlıyor.

Sony, muhtemelen yeni nesilde kontrolcüsüne böyle ekstra tuşlar ekleyecek. 2020 yılında tanıtılacak olan PlayStation 5’in kontrolcüsü bakalım söylendiği gibi devrim yaratacak yenilikler ile gelecek mi?

Sizce yeni nesil Sony yine özel oyunları ile Xbox’ın karşısında büyük bir üstünlük elde edecek mi? Yoksa Xbox cephesi bu nesilde yaptığı hataları telefi edip rakibinin önüne geçebilecek mi?

Konu ile ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
sony dualshock 4

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakında ps5 çıkCak hala ps4 derdindeler
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