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Duayen Gazeteci Eyüp Karadayı vefat etti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 15.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

TSYD'nin İstanbul eski şube başkanlarından, duayen gazeteci, spor yazarı Eyüp Karadayı 85 yaşında hayatını kaybetti.

Duayen Gazeteci Eyüp Karadayı vefat etti

Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 85 yaşında vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İstanbul Şubesinin eski başkanlarından duayen spor yazarı Eyüp Karadayı'nın cenazesi, 16 Haziran Pazar günü Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Eyüp Karadayı TSYD Fenerbahçe spor toto süper lig

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