Duayen spiker Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Geçtiğimiz yaz döneminde Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, 54 yaşındaki usta spiker Ercan Taner'i transfer ettiklerini duyurmuştu.
Ayrılığı sosyal medyadan açıkladı
Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.
Taner'in geçmişte anlattığı maçları içeren bir video yayınlanmıştı.
Ancak Ercan Taner kişisel sosyal medya hesabından bir tweet atarak Bein Sports'tan ayrıldığını açıkladı.
Taner şu sözler ile veda etti...
İşte Ercan Taner'in açıklaması:
"Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..."
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