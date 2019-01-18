Duayen spiker Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.

Taner'in geçmişte anlattığı maçları içeren bir video yayınlanmıştı.

Ancak Ercan Taner kişisel sosyal medya hesabından bir tweet atarak Bein Sports'tan ayrıldığını açıkladı.