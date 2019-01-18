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Duayen spiker Ercan Taner Bein Sports'tan istifa etti!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.01.2019 07:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz NTV'den ayrılıp Bein Sports bünyesine katılan Ercan Taner, yayıncı kuruluştan ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı.

Geçtiğimiz yaz döneminde Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, 54 yaşındaki usta spiker Ercan Taner'i transfer ettiklerini duyurmuştu.

Ayrılığı sosyal medyadan açıkladı

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.

Taner'in geçmişte anlattığı maçları içeren bir video yayınlanmıştı.

Taner'in geçmişte anlattığı maçları içeren bir video yayınlanmıştı.

Ancak Ercan Taner kişisel sosyal medya hesabından bir tweet atarak Bein Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

Ancak Ercan Taner kişisel sosyal medya hesabından bir tweet atarak Bein Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

Taner şu sözler ile veda etti...

Taner şu sözler ile veda etti...

İşte Ercan Taner'in açıklaması:

İşte Ercan Taner'in açıklaması:

"Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..."

"Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..."
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Anahtar Kelimeler:
Ercan Taner spor toto süper lig Bein Sports

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