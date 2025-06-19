Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Dubai' diye yola çıktı, Uganda’da kayboldu! İş bulma hayaliyle gidip geri dönmedi...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Bursa'da, iş vaadiyle yurt dışına gönderilen 22 yaşındaki Furkan Aytepe’den 18 gündür haber alınamıyor. Dubai’ye gideceği söylenen genç adamın Uganda’da olduğu ortaya çıkarken, ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor. Acılı Aytepe ailesi, oğullarına ve onu götüren kişiye ulaşamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Bursa’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Aytepe ailesinin iddiaları üzerine gündeme geldi. 22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.'nın yönlendirmesiyle yurt dışında bir işe gitmeye ikna oldu. Kendisine Dubai’de iş ayarlandığı söylenen Aytepe, geçtiğimiz ay yurt dışına çıktı. Ancak genç adamın Uganda’ya gönderildiği ve burada ki bir kişiyle çalıştığı ortaya çıktı.

AW479269_01

"OĞLUMA DA, ONU GÖNDEREN KİŞİYE DE ULAŞAMIYORUZ"

Anne Fatma Aytepe, "Oğlum Dubai’ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda’ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30’dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra ‘gidip getireceğim’ dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum," diye konuştu.

AW479269_02

"KENDİM GİTMEDİM, OĞLUMU GÖNDERDİM; PİŞMANIM"

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.nın kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent’in arası benle iyiydi. Bana, ‘Seni Dubai’ye götüreyim’ dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent’e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."

AW479269_04

EVLİLİK HAYALİ VARDI

Öte yandan Furkan Aytepe’nin, kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığı öğrenildi. Aile, genç adamın hayalleri yarım kalmasın diye bir an önce bulunmasını istiyor.

Aytepe ailesi, hem oğullarına hem de onu götüren kişiye ulaşılamaması nedeniyle endişeli olduklarını belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.

thumbs_b2_504e168545004f7cf60670ee2aa9cc6e

(İHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Zararsız' dediği an saldırdı! Tam 1.5 metre...'Zararsız' dediği an saldırdı! Tam 1.5 metre...
Space X faciası: Test sırasında roket patladı! İşte o görüntüler...Space X faciası: Test sırasında roket patladı! İşte o görüntüler...

Anahtar Kelimeler:
Bursa Uganda Dubai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

MSB, İsrail uçaklarının 'sınır ihlali' iddiasını yalanladı

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

Ümit Özdağ'dan çarpıcı Demirtaş çıkışı! "Aynı haklara sahip olmamız gerekir"

'Zararsız' dediği an saldırdı! Tam 1.5 metre...

'Zararsız' dediği an saldırdı! Tam 1.5 metre...

Diyalizdeyken midesindeki sıvıdan kurtulmak için bakın ne yedi!

Diyalizdeyken midesindeki sıvıdan kurtulmak için bakın ne yedi!

'Dubai' diye yola çıktı, Uganda’da kayboldu!

'Dubai' diye yola çıktı, Uganda’da kayboldu!

Space X faciası: Test sırasında roket patladı! İşte o görüntüler...

Space X faciası: Test sırasında roket patladı! İşte o görüntüler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.