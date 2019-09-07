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Dubai Şeyhi'nin lüks yatı Bodrum'da

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YAŞAM  | 07.09.2019 00:48 | Son Güncelleme

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yatın, 100 metreden daha fazla yaklaşan bir botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı öğrenildi.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan milyarder Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Neapoli'den gelerek, Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştırıldı. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Üzerinde helikopter de bulunan dev motor yatta bir gecede 10 kabinde 20 kişi konaklayabiliyor. 2009'da sahibine teslim edilen yat 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip.

EN YÜKSEK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Her türlü lüksü barındıran 110 metre uzunluğundaki yatın içinde jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jet-skiler bulunuyor. Yat standart özelliklerinin yanı sıra şimdiye dek tasarlanan en yüksek güvenlik özelliklerinden birine sahip.

KULAK ZARINI PATLATABİLECEK GÜÇTE...

Yatın, yaklaşmakta olan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi ve 100 metreden daha fazla yaklaşan bir botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı öğrenildi.

Çevredekilerin de ilgi odağı olan yatın bir süre daha ilçede kalacağı ve gelecek günlerde yakıt takviyesi yapılacağı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim bodrum LÜKS YAT

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