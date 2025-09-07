Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Yaptığı hata yüzünden müebbet hapis cezası aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Liverpoollu 23 yaşındaki bir öğrenci, "bir hata" nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Liverpool'un Huyton ilçesinden eski bir hukuk öğrencisi olan Mia O'Brien, bu hafta Dubai'deki merkezi bir cezaevine yerleştirildi.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Merseyside'ın Huyton kentinden 23 yaşındaki Mia O'Brien'ın annesine göre, geçen Ekim ayında Orta Doğu'da 50 gram A sınıfı maddeyle yakalandığı bildirildi. Liverpool Üniversitesi lisans öğrencisi Mia, 25 Temmuz'da gün boyu süren mahkeme oturumunun ardından hakim tarafından suçlu bulundu. Hapis cezasının yanı sıra, Mia'ya 100.000 sterlinlik bir para cezası da verildi.

Suçlamalara karşı beraatini savunan Mia, şu anda Dubai'nin meşhur Merkez Hapishanesi'nde tutuluyor . Bu arada, endişeli aile üyeleri ısrarla masumiyetini savunurken, annesi davayı "adalet hatası" olarak nitelendirdi.

46 yaşındaki anne Danielle'e göre Mia uyuşturucu kullanmıyor ve daha önce hiç kanunla başı derde girmemiş. Beş çocuk annesi olan Danielle, kızının uyuşturucuları satmayı veya eve götürmeyi planladığını da düşünmüyor.

Danielle, hapse girmesinin ardından avukatlık ücretleri ve seyahat masrafları için acilen para toplanması çağrısında bulundu. Danielle'in GoFundMe sayfasına eklediği açıklamada, kızının "maalesef yanlış sözde arkadaşlara karıştığını ve çok aptalca bir hata yaptığını" iddia etti. Danielle daha sonra Mia'nın üniversitede hukuk okuduğunu ve "hayatında hiçbir kötü şey yapmadığını" vurguladı.