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Dublörlerden Oscar boykotu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

2 senedir yarışabilecekleri bir kategori olmadığı için Akademi’yi eleştiri yağmuruna tutan dublörler, Oscar’ı boykot etmeyi düşünüyor.

Dublörlerden Oscar boykotu

Son yıllarda verdikleri tartışmalı kararlarla eleştiri oklarının hedefinde olan Akademi, dublörlerle de karşı karşıya. 24 dalda verdiği ödüller ile Oscar, her yıl oyuncuları ve film ekibinin başarılarını ödüllendirerek pek çok film prodüksiyon alanını tanımakta. Ancak, dublör performansları bu süreçte senelerdir göz ardı ediliyor. Dublörler, Akademi tarafından yıllarca ihmal edildikleri için geçen seneki 91. Akademi Ödülleri’ni boykot etmişti. 2020’de de protesto etmeyi düşünüyorlar. Endüstri profesyonelleri bütün fiziksel varlığını ortaya koyan dublörlerin emeğinin ödüllendirilmesi gerektiğini hissettiği için En İyi Dublör kategorisinin Oscar ödüllerine eklenmesi için iki senedir kampanyalar yürütüyor.

Bantmag’in aktardığı habere göre; sinema ve film yapımcıları nezdinde ilginin yüksek olmasına rağmen, geçen yıl Mission: Impossible-Fallout‘daki nefes kesici dublör koordinasyonu ile tekrardan gündeme gelen Oscar meselesine Akademi yine de olumlu yaklaşmamıştı.

Profesyonel dublör koordinatörü Lisk-Hann, Akademi’nin En İyi Görsel Efekt için yarışabilecek bir kategori sunup, dublörlük namına herhangi bir kategori sunmayı reddetmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini söylerken: “Gariptir ki The Revenant ve Mad Max: Fury Road gibi yapımlar bir sürü Oscar’a aday gösterilirken; filmlerin yarısını oluşturan bizler bir köşede oturuyoruz” açıklamasında bulundu.


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