MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dudak dudağa yakalanmışlardı! Serkay Tütüncü "Acele etmiyoruz" dedi... Sosyal medyada dalga konusu oldu

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Serkay Tütüncü "Acele etmiyoruz" dedi... Sosyal medyada dalga konusu oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisinden ayrıldıktan kısa süre sonra Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalanan Zeynep Bastık "Ortada net bir şey yok" demişti. Tütüncü de "Acele etmiyoruz" deyince sosyal medya bu açıklamayı ti'ye aldı.

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Serkay Tütüncü "Acele etmiyoruz" dedi... Sosyal medyada dalga konusu oldu

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2011 yazında Alaçatı'da nikâh masasına oturmuş, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti.

"İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur, böyle şeyler hayatta olabilir" diyen Bastık kısa süre sonra Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalandı.

5 ayda 2 villa almışlardı! Milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı 5 ayda 2 villa almışlardı! Milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile ilişkisi hakkında “Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" dedi.

w

"ACELE ETMEMİŞ HALLERİ BU MU?"

Bastık da “Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız” demişti.

Ancak çiftin bu açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu. Dudak dudağa yakalanan çifte "Acele etmemiş halleri bu mu?", "Acele etseler gözler önünde neler yapacaklarmış neler", "Tadım günleri", "Ya ne saçma sözler", "Acele etseler ne olacaktı acaba?" yorumları yağdı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 ayda 2 villa almışlardı! Milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı5 ayda 2 villa almışlardı! Milyonluk arabalarına bir bakan bir daha baktı
Hayranlarını heyecanlandıran paylaşım: "4 gün kaldı"Hayranlarını heyecanlandıran paylaşım: "4 gün kaldı"
Açıklamaları çok konuşuldu: "Erkek gibi erkeklere..."Açıklamaları çok konuşuldu: "Erkek gibi erkeklere..."
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
En Çok Okunan Haberler
ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı!

Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı!

Deniz Baykal sonrası 18 yıl sonra ilk olacak! Saatler kaldı...

Deniz Baykal sonrası 18 yıl sonra ilk olacak! Saatler kaldı...

Yer: İstanbul! Huzurevinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi

Yer: İstanbul! Huzurevinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.