Dudak dudağa yakalanmışlardı! Serkay Tütüncü "Acele etmiyoruz" dedi... Sosyal medyada dalga konusu oldu

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2011 yazında Alaçatı'da nikâh masasına oturmuş, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti.

"İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur, böyle şeyler hayatta olabilir" diyen Bastık kısa süre sonra Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalandı.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile ilişkisi hakkında “Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" dedi.

"ACELE ETMEMİŞ HALLERİ BU MU?"

Bastık da “Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız” demişti.

Ancak çiftin bu açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu. Dudak dudağa yakalanan çifte "Acele etmemiş halleri bu mu?", "Acele etseler gözler önünde neler yapacaklarmış neler", "Tadım günleri", "Ya ne saçma sözler", "Acele etseler ne olacaktı acaba?" yorumları yağdı.





