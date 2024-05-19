Dudak uçuklatan reklam anlaşması! Simge Sağın'ın yatak sözleri gündem oldu: "Kafam çalışmaz, sesimi de etkiler"

Güzel şarkıcı Simge Sağın, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla sık sık gündeme geldi.

Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve iddialı sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın bu defa imzaladığı bir markayla imzaladığı anlaşma ile gündeme geldi. Sağın'ın anlaşmadan aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

"ÜST ÜSTE KONSERLERİM VAR"

Posta'nın haberine göre şarkıcı, anlaşma için 20 milyon TL’ye imza attı.

Sağın'ın ayrıca, “En sevdiğim yer bu hayatta yatağım. Bizimki dinlenme ve uykuyla bağlantılı çok yoğun bir iş. Ben çok uyurum. Annem beni öğle uykusuna yatırarak büyüttü. Uyumazsam kafam çalışmaz. Sesimi de etkiliyor bu durum. Bu sabah 7.30’da uyudum 11.00’de kalktım. Yarından itibaren üst üste konserlerim var” sözleri çok konuşuldu.







