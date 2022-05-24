Düdüklü tencere kullanıyorsanız bunlara dikkat! Mutlaka bilmeniz gerekiyor

Düdüklü tencere sıklıkla kullanılsa da mutfakta en korkulan ürünler arasında yer alıyor. Yanlış düdüklü tencere kullanımı tehlikeli olsa da doğru kullanım hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de yiyeceklerin çok daha iyi pişmesini sağlıyor. Düdüklü tencere kullanımının zor olduğu düşünülüyor ancak oldukça basit. Sadece aşağıda yer alan noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.
Bu durum buharın dışarı çıkmasını ve içinde sıkışmasına sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka tencerede en az 1/3 oranında boş bir alan kalmasına dikkat edin.
Yeni modellerde bu sistem otomatik olsa da eski modellerde düdük elle açılıp kapanıyor. Bu durumda hava çıkışının sağlanması için düdüğü açmanız gerekiyor.
Eğer otomatik düdüklü tencerelerden değilse tencerenin düdüğünden ses çıkmaya başladığında 30-60 saniye gibi bir süre hava çıkmasını beklemeli ve sonrasında düdüğü indirip ocağı kısmalı, yemeğinizin pişirme süresine göre bir süre daha düdüklü tencerenizi ocakta tutmaya devam etmelisiniz.
Hatta hiç dokunmayın bile. Çünkü siz ocağı kapatmış olsanız dahi kaynama ve basınç devam ediyor olduğundan tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Buhar dağıldıktan sonra düdüğü yeniden dik konuma getirin, düdükten havanın tamamen çıkmasını bekleyin.
Aynı şekilde tencerenin kapağını açmak için de biraz beklemelisiniz. Zira basınçtan dolayı kapak hemen açılmayacaktır, zorlamanız da işinizi zorlaştıracaktır. Bırakın içindeki hava iyice çıksın. Tencere soğudukça kapağın kolayca açıldığını fark edeceksiniz zaten.
Zira düdük bölümünde yer alan delikler taneli yiyeceklerin kaçması ve orayı tıkaması için oldukça elverişli bölgeler. Özellikle o bölgeleri pişirme işlemi bittikten sonra dikkatlice temizlemelisiniz.
Neredeyse tüm yemekler düdüklü tencerede normal tencereyle pişirilme sürelerinin üçte biri kadar sürede pişseler de her yiyecek için farklı bir zamanlama var. Bunun için çoğu düdüklü tencere üzerinde yer alan kendi zamanlayıcılarını kullanabilirsiniz. Her yemeği tavsiye edilen sürede pişirmek önemli yoksa yemeğiniz mahvolabilir.
Önceden ıslatmayı unuttuğunuz nohut, fasulye gibi bakliyatları düdüklü tencerede gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Tabii daha önce ıslatmışsanız pişirme süresinin daha kısa olacağını unutmamalısınız.
Neden? Çünkü düdüklü tencerede kapağını açıp yemeği kontrol etme şansınız yok. Suyu fazla olan yemeği kurtarabilirsiniz ancak suyunu az koyarsanız dibinin tutma olasılığının yüksek olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca susuz yemekler tencerenin çatlamasına da yol açabilir.
Onları önce oda sıcaklığında bekletmeli, gerekirse su içinde çözülmelerini sağlamalısınız. Ayrıca donmuş gıdaların daha önceden hafiften pişirildiği için düdüklü tencerede diğer gıdalara nazaran daha çabuk pişeceğini unutmamalı, zamanlamayı buna göre yapmalısınız.
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