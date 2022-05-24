Düdüklü tencere kullanıyorsanız bunlara dikkat! Mutlaka bilmeniz gerekiyor

Düdüklü tencere sıklıkla kullanılsa da mutfakta en korkulan ürünler arasında yer alıyor. Yanlış düdüklü tencere kullanımı tehlikeli olsa da doğru kullanım hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de yiyeceklerin çok daha iyi pişmesini sağlıyor. Düdüklü tencere kullanımının zor olduğu düşünülüyor ancak oldukça basit. Sadece aşağıda yer alan noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

DÜDÜKLÜ TENCEREYİ TAM OLARAK DOLDURMAYIN

Bu durum buharın dışarı çıkmasını ve içinde sıkışmasına sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka tencerede en az 1/3 oranında boş bir alan kalmasına dikkat edin.

TENCEREYİ OCAĞA KOYDUKTAN SONRA DÜDÜĞÜ DİK KONUMA GETİRİN

Yeni modellerde bu sistem otomatik olsa da eski modellerde düdük elle açılıp kapanıyor. Bu durumda hava çıkışının sağlanması için düdüğü açmanız gerekiyor.

DÜDÜKTEN SES ÇIKMAYA BAŞLAYINCA BİR DAKİKA BEKLEYİN

Eğer otomatik düdüklü tencerelerden değilse tencerenin düdüğünden ses çıkmaya başladığında 30-60 saniye gibi bir süre hava çıkmasını beklemeli ve sonrasında düdüğü indirip ocağı kısmalı, yemeğinizin pişirme süresine göre bir süre daha düdüklü tencerenizi ocakta tutmaya devam etmelisiniz.

PİŞİRME SÜRESİ DOLDUĞUNDA ALTINI KAPAYIN AMA OCAKTAN ALMAYIN

Hatta hiç dokunmayın bile. Çünkü siz ocağı kapatmış olsanız dahi kaynama ve basınç devam ediyor olduğundan tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Buhar dağıldıktan sonra düdüğü yeniden dik konuma getirin, düdükten havanın tamamen çıkmasını bekleyin.

KAPAĞI HEMEN AÇMAYIN

Aynı şekilde tencerenin kapağını açmak için de biraz beklemelisiniz. Zira basınçtan dolayı kapak hemen açılmayacaktır, zorlamanız da işinizi zorlaştıracaktır. Bırakın içindeki hava iyice çıksın. Tencere soğudukça kapağın kolayca açıldığını fark edeceksiniz zaten.

HAVA ÇIKIŞI BÖLÜMÜNÜN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Zira düdük bölümünde yer alan delikler taneli yiyeceklerin kaçması ve orayı tıkaması için oldukça elverişli bölgeler. Özellikle o bölgeleri pişirme işlemi bittikten sonra dikkatlice temizlemelisiniz.

HER YEMEK FARKLI SÜREDE PİŞMEKTEDİR

Neredeyse tüm yemekler düdüklü tencerede normal tencereyle pişirilme sürelerinin üçte biri kadar sürede pişseler de her yiyecek için farklı bir zamanlama var. Bunun için çoğu düdüklü tencere üzerinde yer alan kendi zamanlayıcılarını kullanabilirsiniz. Her yemeği tavsiye edilen sürede pişirmek önemli yoksa yemeğiniz mahvolabilir.

BAKLİYATLARI BİR GECE ÖNCEDEN ISLATMANIZA GEREK YOK

Önceden ıslatmayı unuttuğunuz nohut, fasulye gibi bakliyatları düdüklü tencerede gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Tabii daha önce ıslatmışsanız pişirme süresinin daha kısa olacağını unutmamalısınız.

YEMEKLERİ SUSUZ PİŞİRMEYİN

Neden? Çünkü düdüklü tencerede kapağını açıp yemeği kontrol etme şansınız yok. Suyu fazla olan yemeği kurtarabilirsiniz ancak suyunu az koyarsanız dibinin tutma olasılığının yüksek olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca susuz yemekler tencerenin çatlamasına da yol açabilir.

DONDURULMUŞ GIDALARI PİŞİRMEDEN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEYİN

Onları önce oda sıcaklığında bekletmeli, gerekirse su içinde çözülmelerini sağlamalısınız. Ayrıca donmuş gıdaların daha önceden hafiften pişirildiği için düdüklü tencerede diğer gıdalara nazaran daha çabuk pişeceğini unutmamalı, zamanlamayı buna göre yapmalısınız.



