Düdüklü tencere patlama sinyalleri! Sakın görmezden gelmeyin

Uzmanlara göre, düdüklü tencerelerin patlama ihtimali nadir olsa da, bazı uyarı işaretleri önceden fark edilirse bu risk büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte düdüklü tencerenin patlamadan önce verdiği kritik sinyaller…

SÜREKLİ VE KONTROLSÜZ BUHAR ÇIKIŞI

Düdüklü tencerenin normal çalışmasında buhar kontrollü şekilde çıkmalı. Eğer kapak kenarlarından ya da valften sürekli ve yoğun şekilde buhar kaçışı oluyorsa, bu durum conta ya da basınç sisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

ALIŞILMADIK SESLER

Tencere çalışırken hafif bir ses normaldir. Ancak tiz ıslık sesleri, ani basınç sesleri ve metal sürtünmesine benzer sesler duyuluyorsa bu durum basınç dengesinin bozulduğunun işaretidir.

KAPAKTAN SIVI YA DA KÖPÜK TAŞMASI

Yemek pişirme sırasında kapaktan sıvı ya da köpük çıkıyorsa, bu genellikle tencerenin fazla doldurulduğunu veya valfin tıkandığını gösterir. Bu durum basıncın doğru şekilde tahliye edilememesine neden olabilir.

KAPAĞIN ZOR AÇILMASI VEYA KİLİTLENMESİ

Pişirme sonrası basınç düşmesine rağmen kapak açılmıyorsa ya da aşırı zorlanıyorsa, iç basınç hala yüksek olabilir. Bu durumda tencereyi zorlamak ciddi risk oluşturur.

CONTA (LASTİK) DEFORMASYONU

Düdüklü tencerenin kapağındaki lastik conta zamanla sertleşebilir, gevşeyebilir ve çatlayabilir. Bu da basıncın düzgün şekilde tutulmasını engeller ve tehlike yaratabilir.

EMNİYET VALFİNİN ÇALIŞMAMASI

Düdüklü tencerelerde fazla basıncı tahliye eden bir emniyet valfi bulunur. Bu valfin tıkanması veya çalışmaması, en ciddi risklerden biri. Bu nedenle düzenli kontrol edilmesi gerekir.

YANIK KOKUSU VEYA AŞIRI ISINMA

Yemek pişerken aniden gelen yanık kokusu ya da tencerenin aşırı ısınması, içerde sıvı kalmadığını ve basıncın tehlikeli seviyeye çıkabileceğini gösterebilir.

DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre riskleri en aza indirmek için:

Tencereyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın.

Her kullanımdan önce valf ve contayı kontrol edin.

Basınç tamamen düşmeden kapağı açmaya çalışmayın.

Köpüren yiyeceklerde (bakliyat gibi) daha dikkatli olun.

Üretici talimatlarına mutlaka uyun.