YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Düdüklü tencere patlama sinyalleri! Sakın görmezden gelmeyin

Mutfakta zamandan tasarruf sağlayan en pratik yardımcılar arasında yer alan düdüklü tencereler, doğru kullanılmadığında ciddi riskler oluşturabiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz sinyalleri takip ederek olası büyük sorunların önüne geçmeniz mümkün.

Gökçen Kökden

Uzmanlara göre, düdüklü tencerelerin patlama ihtimali nadir olsa da, bazı uyarı işaretleri önceden fark edilirse bu risk büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte düdüklü tencerenin patlamadan önce verdiği kritik sinyaller…

SÜREKLİ VE KONTROLSÜZ BUHAR ÇIKIŞI

Düdüklü tencerenin normal çalışmasında buhar kontrollü şekilde çıkmalı. Eğer kapak kenarlarından ya da valften sürekli ve yoğun şekilde buhar kaçışı oluyorsa, bu durum conta ya da basınç sisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

ALIŞILMADIK SESLER

Tencere çalışırken hafif bir ses normaldir. Ancak tiz ıslık sesleri, ani basınç sesleri ve metal sürtünmesine benzer sesler duyuluyorsa bu durum basınç dengesinin bozulduğunun işaretidir.

KAPAKTAN SIVI YA DA KÖPÜK TAŞMASI

Yemek pişirme sırasında kapaktan sıvı ya da köpük çıkıyorsa, bu genellikle tencerenin fazla doldurulduğunu veya valfin tıkandığını gösterir. Bu durum basıncın doğru şekilde tahliye edilememesine neden olabilir.

KAPAĞIN ZOR AÇILMASI VEYA KİLİTLENMESİ

Pişirme sonrası basınç düşmesine rağmen kapak açılmıyorsa ya da aşırı zorlanıyorsa, iç basınç hala yüksek olabilir. Bu durumda tencereyi zorlamak ciddi risk oluşturur.

CONTA (LASTİK) DEFORMASYONU

Düdüklü tencerenin kapağındaki lastik conta zamanla sertleşebilir, gevşeyebilir ve çatlayabilir. Bu da basıncın düzgün şekilde tutulmasını engeller ve tehlike yaratabilir.

EMNİYET VALFİNİN ÇALIŞMAMASI

Düdüklü tencerelerde fazla basıncı tahliye eden bir emniyet valfi bulunur. Bu valfin tıkanması veya çalışmaması, en ciddi risklerden biri. Bu nedenle düzenli kontrol edilmesi gerekir.

YANIK KOKUSU VEYA AŞIRI ISINMA

Yemek pişerken aniden gelen yanık kokusu ya da tencerenin aşırı ısınması, içerde sıvı kalmadığını ve basıncın tehlikeli seviyeye çıkabileceğini gösterebilir.

DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlara göre riskleri en aza indirmek için:

Tencereyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
Her kullanımdan önce valf ve contayı kontrol edin.
Basınç tamamen düşmeden kapağı açmaya çalışmayın.
Köpüren yiyeceklerde (bakliyat gibi) daha dikkatli olun.
Üretici talimatlarına mutlaka uyun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evliya Çelebi'nin bile bildiği yüzyıllık lezzet: 'Gavut'Evliya Çelebi'nin bile bildiği yüzyıllık lezzet: 'Gavut'
En sağlıklı yumurta türü açıklandı: Faydalı mı?En sağlıklı yumurta türü açıklandı: Faydalı mı?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.