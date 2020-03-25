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Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? İşte Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2020 21:46 | Son Güncelleme

Sıra dışı semtin, sıra dışı insanlarını anlatan, yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği 'Dudullu Postası', 2 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak.

Dudullu Postası dizisi ne zaman başlıyor? İşte Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu

Çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı efsane karikatür serisi Dudullu Postası’ndan ilham alınarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder ve Fuat Mete’ye ait Dudullu Postası’nın senaryosunu ise Funda Alp ve Yiğit Sertdemir kaleme aldı.

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

dudullu

Genç, enerjik ve samimi mizahıyla Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile 2 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D’de.

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Anahtar Kelimeler:
Dudullu Postası, kanal d,

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