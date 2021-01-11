Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Düğmeli evler denilmesinin sebebi mimarisinden geliyor. Evleri sedir katran ağacından kestikleri ahşabı birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanıp, binayı taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento kullanmadan yapmışlar. İskeletin dışarda kalan kısımları düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler denmiş.

Nasıl gidilir? Antalya otogardan Ormana'ya giden minibüslerle ulaşabilirsiniz. Düğmeli evler Antalya’ya 170 kilometre, Manavgat’a ise 60 kilometre mesafede bulunuyor.

Antalya‘nın ilçeleri Akseki ve İbradı’da, yöre halkının ‘düğmeli evler‘ olarak adlandırdığı özgün yapılar bulunuyor. Bölgede düğmeli evlerin en iyi görülebileceği yer Ormana Köyü ve civarı.

Torosların eteğinde yer alan, geçmişi Roma İmparatorluğuna dayanan ve Osmanlı döneminde yapılan düğme evler ile meşhur olan köy, çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri ile de tam bir cazibe merkezi. Anlattığınızda böyle bir yer mi varmış diyecekleri, çoğu kişinin bilmediği yerleri gezmeyi siz de benim kadar seviyorsanız Düğmeli evler muhakkak gezilecek yerler listenizde olmalı.

Akseki ile bazı köylerindeki geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan yapılar, "Düğmeli ev" olarak biliniyor. Evler 2 katlı ve taş duvarlardan oluşuyor. Evde asıl taşıyıcı taş duvar değil, ahşap iskelet. Evdeki taş duvarda dikine atılan kısa parçaları, yöre halkı "düğme" olarak adlandırıyor.

Anadolu’nun başka yerinde rastlanmayan bu özgün mimari, yöre halkının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle zemin katları ahır, samanlık ya da kiler olarak kullanılabilecek şekilde yapılıyor.

Evlerin inşası için daha çok verimsiz araziler tercih edilmiş. Arazi genellikle engebeli olduğu ve tarım için çok sınırlı yere sahip olunduğu için, verimli toprağı tarım dışında kullanmamışlar.

DÜĞMELİ EVLER KONAKLAMA

Ormana'da bulunan düğmeli evlerden bazıları restore edilmiş ve butik otel, restoran olarak hizmet veriyorlar. Bölgenin ruhunu daha iyi özümsemek için burada konaklayabilirsiniz. Ormana Active çatısı altında 4 tane butik otel ve 2 tane restoran bulunuyor.

HAZIR GELMİŞKEN

Hazır Ormana Düğmeli Evler'e gitmişken bölgedeki İbradı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası'nı gezmeden dönmeyin. Antik yerleşkeler, yürüyüş yolları, civardaki köyler sizi bekliyor.



