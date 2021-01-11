Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Eğer daha önce duymadıysanız, muhtemelen şuan düğmeli ev mi olurmuş diyorsunuz. O zaman Torosların eşsiz güzelliğine gidelim ve o meşhur düğmeli evleri görelim.

Torosların eteğinde yer alan, geçmişi Roma İmparatorluğuna dayanan ve Osmanlı döneminde yapılan düğme evler ile meşhur olan köy, çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri ile de tam bir cazibe merkezi. Anlattığınızda böyle bir yer mi varmış diyecekleri, çoğu kişinin bilmediği yerleri gezmeyi siz de benim kadar seviyorsanız Düğmeli evler muhakkak gezilecek yerler listenizde olmalı.

DÜĞMELİ EVLER NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Antalya‘nın ilçeleri Akseki ve İbradı’da, yöre halkının ‘düğmeli evler‘ olarak adlandırdığı özgün yapılar bulunuyor. Bölgede düğmeli evlerin en iyi görülebileceği yer Ormana Köyü ve civarı.

antalya düğmeli evler

Nasıl gidilir?
Antalya otogardan Ormana'ya giden minibüslerle ulaşabilirsiniz. Düğmeli evler Antalya’ya 170 kilometre, Manavgat’a ise 60 kilometre mesafede bulunuyor.

Ormana düğmeli evler yol tarifi için buraya tıklayın.

DÜĞMELİ EVLERİN ÖZELLİKLERİ

Düğmeli evler denilmesinin sebebi mimarisinden geliyor. Evleri sedir katran ağacından kestikleri ahşabı birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanıp, binayı taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento kullanmadan yapmışlar. İskeletin dışarda kalan kısımları düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler denmiş.

Akseki ile bazı köylerindeki geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan yapılar, "Düğmeli ev" olarak biliniyor. Evler 2 katlı ve taş duvarlardan oluşuyor. Evde asıl taşıyıcı taş duvar değil, ahşap iskelet. Evdeki taş duvarda dikine atılan kısa parçaları, yöre halkı "düğme" olarak adlandırıyor.

ormana düğmeli evler

Anadolu’nun başka yerinde rastlanmayan bu özgün mimari, yöre halkının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle zemin katları ahır, samanlık ya da kiler olarak kullanılabilecek şekilde yapılıyor.

Evlerin inşası için daha çok verimsiz araziler tercih edilmiş. Arazi genellikle engebeli olduğu ve tarım için çok sınırlı yere sahip olunduğu için, verimli toprağı tarım dışında kullanmamışlar.

DÜĞMELİ EVLER KONAKLAMA

Ormana'da bulunan düğmeli evlerden bazıları restore edilmiş ve butik otel, restoran olarak hizmet veriyorlar. Bölgenin ruhunu daha iyi özümsemek için burada konaklayabilirsiniz. Ormana Active çatısı altında 4 tane butik otel ve 2 tane restoran bulunuyor.

düğmeli evler

HAZIR GELMİŞKEN

Hazır Ormana Düğmeli Evler'e gitmişken bölgedeki İbradı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası'nı gezmeden dönmeyin. Antik yerleşkeler, yürüyüş yolları, civardaki köyler sizi bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Türkiye'de eşi benzeri yok!Türkiye'de eşi benzeri yok!
Atatürk'ün mirası dünyaya böyle tanıtılacakAtatürk'ün mirası dünyaya böyle tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

TV yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

Ballıca Mağarası nerede? Ballıca Mağarası giriş ücreti, özellikleri, faydaları

Türkiye'de eşi benzeri yok!

Girlevik Şelalesi nerede? Girlevik Şelalesi'ne nasıl gidilir? Girlevik Şelalesi Erzincan

Burayı görmeden dönmüyorlar

Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Kış döneminde Avrupa'da hangi ülkeler tercih edilir?

Şengen vizesi hangi ülkelerde geçerlidir?

Bu vize Avrupa'nın kapılarını açıyor! İşte geçerli ülkeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.