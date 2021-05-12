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Düğün detayları belli oldu! Şeyma Subaşı büyük günü için yaptığı hazırlıkları paylaştı

12.05.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün de düğün organizasyonuna dair detayları paylaştı.

Düğün detayları belli oldu! Şeyma Subaşı büyük günü için yaptığı hazırlıkları paylaştı

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza giren bir isim. İkilinin evli oldukları dönemde her yaptığı olay yaratan Şeyma Subaşı'nın boşanmanın ardından kaybolup gideceği söyleniyordu. Ama tam tersi oldu. O artık eskisinden de çok merak edilen ve sansasyonlar yaratan birine dönüştü. Boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla yaşadığı aşk çok konuşulan Şeyma Subaşı, geçen yaz bu aşka son verdi. İlişkinin bitiş sebebinin Guido Senia'nın faturalarını bile Şeyma Subaşı'nın ödemesi olduğu iddia edildi. Ancak ünlü isim ilişkilerinin uzak mesafe yüzünden bittiğini söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

Özel jetlere geri döndü

Şeyma Subaşı Meedo Melisa

Derken, Şeyma Subaşı'nın geçen yılın sonlarında yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı. Şeyma Subaşı "Peri masalım" diyerek paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları doğruladı. Milyarder bir iş insanı olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, her fırsatta ona olan aşkını haykırdı. Üstelik bu aşkta fatura meselesi de çıkmıyordu. Sevgilisi Şeyma Subaşı için uçak kapatıyor, en sevdiği yer Miami'de görkemli bir villa alıyordu. Mutlu aşıklar, sonunda evleneceklerini açıkladı.

Detaylar belli oldu

Şeyma Subaşı story

Bu yaz evleneceklerini söyleyen Şeyma Subaşı, bugün de düğün organizasyonuna dair detayları paylaştı. Görünen o ki, çiftin düğünü yaz boyu kalacakları İbiza'da kiraladıkları saray yavrusu gibi evde yapılacak.


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Şeyma Subaşı
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