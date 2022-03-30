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Düğün eğlencesi hapishanede bitti! Gelin annesini yumruklayınca ortalık savaş alanına döndü

30.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın Güney Lanarkshire’ya bağlı Uddingston kasabasında gerçekleşen bir düğünde yeni evli Claire ve Eammon Goodbrand çifti, gelinin annesine saldırmasından sonra geceyi ayrı nezarethanelerde geçirmek zorunda kaldı.

Düğün eğlencesi hapishanede bitti! Gelin annesini yumruklayınca ortalık savaş alanına döndü

İskoçya’da bir düğünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Düğünün bir anda kaosa dönüşmesine 26 yaşındaki gelin Claire Goodbrand'ın annesi Cherry-Ann Lindsay'e şiddetli bir şekilde saldırıp yaralaması neden oldu. Olayın başlamasının ardından damat Eammon Goodbrand ve aynı zamanda erkek kardeşi olan sağdıcı Kieran Goodrand düğün davetlilerinden David Boyd’a saldırdı. Sağdıç daha sonra başka bir misafire saldırı ve onu da yaraladı. Polisin kavgayı ayırmak için gelmesinden sonra gelin, damat ve sağdı. Tutuklanarak gözaltına alındı.

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ANNESİNİ SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

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Daily Record’a yer alan habere göre gelinin annesine saldırma nedeni bilinmese de verdiği ifade de onu saçından tuttuğunu, kafasını ve vücudunu yumrukladığını, tekme atarek yere düşmesine neden olduğunu ve olay sırasında kafasını yere vurduğunu itiraf etti. Geceyi nezarethanede geçiren çift, ertesi gün serbest bırakıldı.

Şerif Martin Edington, cezayı vermeden önce üç sanık hakkında ceza adaleti sosyal hizmet raporları istedi. Sosyal hizmet denetimi, ücretsiz çalışma saatleri ve elektronik sokağa çıkma yasağı ile özgürlüğün kısıtlanması da dahil olmak üzere olası tasarruflar hakkında bilgi almak için davayı 29 Nisan'a erteledi.

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