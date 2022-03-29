Düğünde sağdıcın konuşması herkesi şaşırttı! Damadın yanında ilan-ı aşk etti, davetliler donup kaldı

Desiree White, 2010 yılında eşiyle evlendiği sırada ikilinin ortak arkadaşları Bryant büyük günleri için onlara destek oldu. 32 yaşındaki ismi açıklanmayan ilk eş ve Bryant liseden beri arkadaştı ve zamanla Bryant ve Desiree’nin arasında da dostluk oluşmaya başladı. Sağdıç olarak konuşma yapan Bryant, başından beri Desiree’yi sevdiğini ve tanıştığı gün ona aşık olduğunu dile getirdi.

YENİ BİR HAYAT İMZA ATTILAR

Desiree ve eşinin düğünlerinden sadece 1 yıl sonra boşanması üzerine Bryant yakın arkadaşına destek olmak için her zaman yanında oldu. İkilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.

2012 yılında dünya evine giren Desiree ve Bryant şimdi 4 çocuklarıyla beraber hikayelerini anlattıkları sosyal medya paylaşımı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı.



