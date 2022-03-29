Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Düğünde sağdıcın konuşması herkesi şaşırttı! Damadın yanında ilan-ı aşk etti, davetliler donup kaldı

Düğünde sağdıcın konuşması herkesi şaşırttı! Damadın yanında ilan-ı aşk etti, davetliler donup kaldı

29.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde gerçekleştirilen düğün ilginç görüntülere sahne oldu. Desiree White isimli bir kadın 2010 yılında ilk eşiyle evlendiği sırada, damat ve gelinin ortak arkadaşları Bryant sağdıç olarak bir konuşma yaptı. İkiliye mutluluklar dileyen Bryant, başından beri Desiree’ye aşık olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Sağdıcın ilan-ı aşkına gelin ve damat gülerek tepki vermeyi seçti.

Düğünde sağdıcın konuşması herkesi şaşırttı! Damadın yanında ilan-ı aşk etti, davetliler donup kaldı

Desiree White, 2010 yılında eşiyle evlendiği sırada ikilinin ortak arkadaşları Bryant büyük günleri için onlara destek oldu. 32 yaşındaki ismi açıklanmayan ilk eş ve Bryant liseden beri arkadaştı ve zamanla Bryant ve Desiree’nin arasında da dostluk oluşmaya başladı. Sağdıç olarak konuşma yapan Bryant, başından beri Desiree’yi sevdiğini ve tanıştığı gün ona aşık olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı

YENİ BİR HAYAT İMZA ATTILAR

2

Desiree ve eşinin düğünlerinden sadece 1 yıl sonra boşanması üzerine Bryant yakın arkadaşına destek olmak için her zaman yanında oldu. İkilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.

düğün konuşması

2012 yılında dünya evine giren Desiree ve Bryant şimdi 4 çocuklarıyla beraber hikayelerini anlattıkları sosyal medya paylaşımı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı.

Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu! Davetliler kendinden geçti, o anları bir de kaydettiDüğün pastasına uyuşturucu madde koydu! Davetliler kendinden geçti, o anları bir de kaydetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Sözleri olay olduÖğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Sözleri olay oldu
Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk ettiAçık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti
Rus generalinden olay yaratan ses kaydı! O ifadeler şoke ettiRus generalinden olay yaratan ses kaydı! O ifadeler şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Balıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyor

Balıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyor

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Sözleri gündem yarattı! “O kadar büyükler ki...”

Sözleri gündem yarattı! “O kadar büyükler ki...”

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.