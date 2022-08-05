Düğün eş anlamlısı nedir? düğünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımv

Düğün kelimesi, topluca yapılan ve kutlama veya eğlence içeren bir eylemin isim olarak ifadesidir. Kökeni Eski Türkçe'deki tüg kelimesidir. Uygurca dilinde bağlamak anlamına gelen tügün kelimesinden gelir. Bağ, akit, düğüm kelimeleri ile de anılır.

Birçok kelime düğün eş anlamlısı olarak onun yerine cümle içinde kullanılabilir. Ancak hangi nedenle ve amaçla kullanıldığını bilmek gerekir. Yerine koyulmak istenen eş anlamlı kelime buna göre seçilir.

Düğün kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu düğün kelimesinin anlamları için iki tanım yapar. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şunlardır:

Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet.

Bu tanıma örnek olarak şu cümle gösterilir:

"Babam düğünün savaştan sonraya kalmasını uygun görmüş. (Aka Gündüz)"

Mecaz anlamını açıklayan tanım ise şudur:

Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya törene verilen ad.

Düğün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tören, cemiyet, eğlence kelimeleri düğünün eş anlamlısı kelimeler arasındadır. Evlenme amacıyla yapılan, farklı yörelerde ve bölgelerde farklı adetleri olan eğlence amaçlı ve şarkılı, türkülü evlenme törenlerine düğün denir.

Bu kelime başka bazı kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamlar içeren birleşik kelimeler oluşturur. Örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Düğün alayı, düğün dernek, düğün hamamı, sünnet düğünü, düğün pilavı, düğün evi, düğün çiçeği…

Düğünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için o kelimeyi cümle içinde kullanmak gerekir. Bu sayede kelimenin hangi anlamında kullanıldığı da anlaşılabilir. Düğün kelimesi ve eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek atasözleri, deyimler ve cümleler şunlardır: